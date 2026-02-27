Interclean Amsterdam 2026: cosa c’è di nuovo?

Accanto all’area espositiva, Interclean 2026 rafforza ulteriormente il proprio ruolo di piattaforma di conoscenza e confronto professionale. Il programma formativo si articolerà su più aree tematiche, con sessioni che affronteranno le principali trasformazioni del settore.



Con la notizia del 13 febbraio scorso avevamo indicato il contenuto dei vari padiglioni espositivi https://www.gsanews.it/articoloprincipale/interclean-amsterdam-2026-il-futuro-del-cleaning-tra-automazione-robotica-e-sostenibilita/, ora ci occupiamo del programma formativo.

Il Main Stage ospiterà le sessioni ISSA, presentazioni di best practice, tavole rotonde con aziende premiate, una sessione dedicata all’intelligenza artificiale (AI Gems) e la cerimonia di premiazione degli Innovation Awards.



Le ISSA Knowledge Sessions, in programma da martedì a giovedì, analizzeranno gli sviluppi nei settori hospitality e leisure, workplace e ambienti commerciali, sanità e long-term care, affrontando temi come smart facilities, guest experience e pulizia per la salute e la sicurezza.



Le ECHA Sessions vedranno protagoniste le organizzazioni vincitrici degli European Cleaning & Hygiene Awards, impegnate su innovazione, sostenibilità, sviluppo della forza lavoro e collaborazione tra settori.



Completano l’offerta le Specialist Stages, dedicate a sostenibilità, salute e igiene, dati e tecnologia, con interventi di aziende leader come Zvoove, Essity, Diversey, Toolsense, Arxada, Afidamp, Excel Dryer, Werner & Mertz e Wepa.



Il venerdì tra networking e celebrazione



La giornata di venerdì chiuderà la settimana con un programma più informale, pensato per favorire il networking e il confronto diretto tra operatori. In agenda la conferenza Feel Good Friday, i premi National Cleaner e Cleaning Team of the Year e il più grande evento di networking del settore, occasione ideale per consolidare relazioni e sviluppare nuove collaborazioni.



Con Interclean Amsterdam 2026, il cleaning professionale guarda al futuro con soluzioni concrete, competenze aggiornate e una visione sempre più integrata tra tecnologia, persone e sostenibilità.

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