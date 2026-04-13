In partenza il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management

Il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management è promosso da Fra.Mar Spa, in collaborazione con Afidamp – Associazione Fornitori Italiani del Professional Cleaning, e con il supporto di AIISA – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici e della Fondazione Scuola Nazionale Servizi.



Un percorso di 120 ore che accompagna i partecipanti attraverso moduli su gestione operativa, tecnologie del pulito, contrattualistica, soft skills e sostenibilità. Un’esperienza formativa concreta e condivisa, pensata per chi lavora o vuole lavorare nel mondo dei servizi di cleaning.

Il corso intende:

sviluppare competenze strategiche per la gestione e l’ottimizzazione dei servizi di cleaning, integrando innovazione e digitalizzazione

per la gestione e l’ottimizzazione dei servizi di cleaning, integrando innovazione e digitalizzazione fornire una visione sistemica della qualità, sicurezza e sostenibilità , secondo i principi ESG e le best practices QHSE

, secondo i principi ESG e le best practices QHSE offrire un quadro completo su strumenti, metodologie e tecniche per il cleaning e la sanificazione, garantendo efficacia, sicurezza e conformità agli standard normativi

per il cleaning e la sanificazione, garantendo efficacia, sicurezza e conformità agli standard normativi affinare le capacità di gestione economico-finanziaria , attraverso il cost budgeting e il miglioramento dell’efficienza operativa

, attraverso il cost budgeting e il miglioramento dell’efficienza operativa potenziare il controllo e la gestione delle performance , con strumenti avanzati di monitoraggio e tecniche Lean per il miglioramento continuo

, con strumenti avanzati di monitoraggio e tecniche Lean per il miglioramento continuo approfondire le normative e gli standard di certificazione , garantendo conformità e qualità nei processi di sanificazione e manutenzione

, garantendo conformità e qualità nei processi di sanificazione e manutenzione valorizzare il capitale umano , fornendo strumenti innovativi per la gestione delle risorse umane e del lavoro in team

, fornendo strumenti innovativi per la gestione delle risorse umane e del lavoro in team preparare i partecipanti alle sfide manageriali del settore, con casi studio, visite aziendali e un project work applicato.

Le iscrizioni sono aperte fino a aprile 2026 e avvio del corso a maggio 2026.





SEDE Campus di Ingegneria, via Einstein, 2 Dalmine (BG) Direttore Prof. Sergio Cavalieri

Contributo 4.500€ / 3.600€ per soci Afidamp

Posti disponibili 25

sdm.unibg.it/corso/cleaning-management