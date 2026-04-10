H.A.C.C.P.: dalla checklist alla gestione dei controlli è il titolo di un corso organizzato a Verona da SutterLab in collaborazione con Warren Consulting & Training.

La corretta applicazione del sistema HACCP rappresenta oggi un elemento imprescindibile per tutte le realtà che operano nel settore agroalimentare. Per rispondere a questa esigenza, SutterLab organizza un corso dedicato all’”Introduzione generale in materia di igiene”, pensato per fornire competenze pratiche e aggiornate agli operatori del settore.

Obiettivi del corso

L’iniziativa mira a specializzare i partecipanti sulle corrette procedure di sanificazione e sulle normative vigenti negli ambienti agroalimentari, con l’obiettivo di garantire la piena conformità ai requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare.

Contenuti formativi

Durante il corso verranno approfonditi diversi aspetti fondamentali, tra cui:

la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa;

i principali punti critici riscontrabili nel settore della ristorazione;

l’individuazione dei correttivi in caso di non conformità;

l’analisi di casi reali attraverso materiale fotografico raccolto nel corso di ispezioni sanitarie;

lo sviluppo e la discussione delle problematiche emerse dai casi presentati.

Un elemento distintivo sarà proprio l’approccio pratico: le immagini e le esperienze condivise derivano dall’attività ventennale del relatore come Ispettore dei NAS, offrendo così una prospettiva concreta e operativa.

Dettagli dell’evento

Data: 6 maggio 2026

6 maggio 2026 Orario: 09:30 – 13:00

09:30 – 13:00 Sede: DB HOTEL Verona Airport Congress

Il corso è gratuito per i clienti Sutter e i posti sono limitati.

Iscrizioni

È possibile iscriversi fino a esaurimento posti tramite il seguente link:

https://forms.gle/RwmSbHXEAsSgaTSaA