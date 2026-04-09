Tutto pronto per Interclean Amsterdam 2026

Dal 14 al 17 aprile 2026 torna Interclean Amsterdam, l’evento leader mondiale per il cleaning professionale e l’igiene, che celebra quest’anno la sua 30ª edizione, la più grande di sempre. Troverete GSA allo Stand 06.201.

Con 900 espositori da 45 Paesi e oltre 30.000 visitatori attesi, la manifestazione si conferma come il principale punto di incontro globale per innovazione, business e scambio di conoscenze.

Un hub internazionale in continua crescita

Nonostante le incertezze geopolitiche ed economiche, Interclean si consolida come piattaforma stabile e strategica, attirando operatori da Europa, Americhe, Asia e Africa, con una crescente partecipazione dai mercati emergenti. Un’opportunità unica per aziende e distributori di sviluppare nuove partnership e accedere a mercati internazionali in un unico contesto.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 introduce un layout più intuitivo grazie all’apertura del Padiglione 8 e a un percorso espositivo circolare che facilita l’esplorazione tra settori, innovazioni e aree dimostrative. Grande attenzione anche ai comparti specialistici, come Laundry & Textile Care e Pest Control.

Quattro Experience Centre per testare l’innovazione

Cuore della manifestazione sono i quattro Experience Centre, pensati per offrire un’esperienza concreta e immersiva:

Healthcare Experience : simulazioni reali di ambienti sanitari per la prevenzione delle infezioni

: simulazioni reali di ambienti sanitari per la prevenzione delle infezioni Robot Experience : robot autonomi e AI in azione in scenari realistici

: robot autonomi e AI in azione in scenari realistici Hospitality Experience : soluzioni per hotel, trasporti e ristorazione con focus su efficienza e digitalizzazione

: soluzioni per hotel, trasporti e ristorazione con focus su efficienza e digitalizzazione Outdoor Cleaning Experience: dimostrazioni live di tecnologie per la pulizia esterna

Main Stage: conoscenza e visione strategica

Il programma si apre con il keynote di Marc Lammers e prosegue con panel e casi studio su temi chiave: AI e robotica, sostenibilità, carenza di personale, digitalizzazione e sanità. Un’agenda sviluppata insieme ai principali partner internazionali del settore.

AI e futuro del settore

Tra le novità, l’AI Tournament coinvolge studenti internazionali nello sviluppo di soluzioni innovative per il cleaning in contesti reali, offrendo uno sguardo concreto su come l’intelligenza artificiale trasformerà il settore entro il 2030.

Valorizzazione delle persone

Interclean pone al centro anche il ruolo degli operatori, sempre più coinvolti nei processi decisionali e di innovazione. Premi come il Cleaners Choice Award e il Dutch Cleaner of the Year celebrano professionalità e competenze.

Amsterdam Innovation Award

Tra i momenti più attesi, il premio dedicato alle soluzioni più innovative in quattro categorie: sostenibilità, tecnologie digitali, ergonomia e igiene. Un percorso guidato per scoprire le innovazioni a maggiore impatto.

Business e networking

Accanto all’offerta espositiva, grande spazio al networking con il ritorno del Social Club e delle aree Connect & Recharge, oltre ai tradizionali momenti conviviali che favoriscono nuove connessioni e collaborazioni.

Perché partecipare

Interclean Amsterdam rappresenta un’occasione unica per:

testare tecnologie dal vivo

confrontare soluzioni

incontrare decision maker e innovatori

costruire partnership globali in pochi giorni

In un settore in rapida trasformazione, tra robotica, sostenibilità e nuove sfide operative, Interclean Amsterdam 2026 si conferma come la piattaforma di riferimento per comprendere e costruire il futuro del cleaning professionale.

GSA vi aspetta allo Stand 06.201