Imprese di pulizia: il 25 maggio un incontro sull’evoluzione del cleaning

Per le imprese di pulizia Confartigianato Imprese Bergamo organizza, giovedì 25 maggio alle ore 14.30, un incontro di informazione, formazione e aggiornamento professionale dal titolo “L’evoluzione del cleaning” realizzato in collaborazione con DECA srl – Macchine per Pulire.

L’incontro, che si terrà nella sede di via Torretta 12 a Bergamo (Auditorium “Calegari”), fa parte del percorso “Pulitore Qualificato 2024”, iniziato lo scorso 20 aprile e organizzato con la collaborazione di aziende leader nei prodotti per la pulizia professionale.

La sua frequenza permetterà agli operatori del settore di ottenere il marchio di qualità “Pulitore Qualificato 2024”, sinonimo di garanzia e professionalità nei confronti di clienti e fornitori. I singoli appuntamenti sono comunque aperti a tutte le imprese di pulizia, indipendentemente dalla partecipazione all’intero percorso formativo.

Gli argomenti principali trattati nell’incontro del 25 maggio sono:

Pulizia con idropulitrice, come sceglierla, nozioni tecniche e applicazioni

Outdoor, pulizia delle aree esterne

Sistemi di lavoro: processi e riduzione monte ore

In veste di relatori ci saranno Nadir Terzoli (Responsabile commerciale della società Deca Srl) e i formatori Luciano Gambadori e Giovanna Barberis.

Per iscrizioni compilare il form presente sul sito: www.confartigianatobergamo.it

Per scaricare il pieghevole CLICCA QUI

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).