Il percorso sostenibile di Comac nel primo Bilancio di Sostenibilità

Il percorso sostenibile di Comac si evolve oggi con un nuovo capitolo: la realizzazione del primo Bilancio di Sostenibilità.

Questo documento rappresenta l’impegno tangibile nel generare impatti positivi attraverso una gestione responsabile e delinea una visione chiara dell’azienda in relazione ai temi sostenibili. Il Bilancio di Sostenibilità, infatti, non è semplicemente un insieme di dati e statistiche, ma piuttosto un prezioso mosaico che intreccia valori simbolici con azioni concrete, raccontando la storia del 2022 di Comac.

In particolare, l’impegno di Comac si concentra su ambiente, persone, supply chain sostenibile, territorio e creazione creazione di valore.

Leggi il Bilancio di Sostenibilità 2022:

Il Bilancio di Sostenibilità ha consentito di valutare i progressi e le aree di eccellenza, ma anche i temi su cui invece è necessario avviare nuove progettualità e gli aspetti migliorabili. Proprio questi ultimi sono un’opportunità per evolvere e innovare avvicinandosi agli stakeholder di Comac.

Ma l’aspetto più importante è quello legato all’individuazione degli impatti che necessitano di attenzione in modo da poterli gestire adeguatamente. Il Bilancio è quindi la “guida” di Comac per definire un percorso di sostenibilità in grado di consentire una crescita che abbia un impatto positivo sul benessere delle persone e sul pianeta.