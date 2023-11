Il Pacchetto Tork per l’igiene negli uffici può aiutare ad aumentare la soddisfazione sul posto di lavoro con soluzioni igieniche smart per l’intera struttura.

La pulizia è più di un semplice ‘fattore di igiene’

Una nuova ricerca di Tork rivela un chiaro legame tra uno spazio di lavoro pulito e ben tenuto e la soddisfazione dei dipendenti. L’86% degli impiegati considera la pulizia l’aspetto più importante di un buon ambiente di lavoro.2 L’85% dei dipendenti ritiene che la pulizia dei bagni rifletta la pulizia complessiva dell’ufficio e il 67% che sia proprio questo lo spazio più critico.2 I bagni rappresentano oltre il 45% dei reclami negli uffici3. I gestori delle strutture possono quindi ridurre i reclami garantendo che la pulizia e il ripristino dell’igiene nelle aree bagno siano gestite in modo corretto ed efficiente, il che consente di avere più tempo per pulire altre aree. E uno spazio di lavoro più pulito significa impiegati più soddisfatti.

Migliora la soddisfazione sul posto di lavoro con il Pacchetto Tork per l’igiene negli uffici

Il Pacchetto Tork per l’igiene negli uffici può aiutare ad aumentare la soddisfazione sul posto di lavoro: ad esempio, i dispenser Tork ad alta capacità garantiscono che le ricariche siano sempre disponibili, sono facili da usare e veloci da ricaricare, aiutano gli addetti alle pulizie a lavorare in modo efficiente.

Un altro esempio è il nuovo Tork Constant Air Freshener, un deodorante che rende molto più semplice mantenere un’esperienza gradevole nelle aree bagno. Utilizza una tecnologia di distribuzione unica, priva di propellente per neutralizzare gli odori in modo persistente e uniforme. Può essere montato ad un’altezza raggiungibile, a differenza di molti sistemi che devono essere posizionati in alto per essere efficaci, il che significa che le ricariche possono essere integrate più facilmente. È inoltre certificato ‘Easy to use’ per una ricarica rapida.

Parte del Pacchetto Tork per l’igiene negli uffici è Tork Vision Cleaning, la soluzione di pulizia basata sui dati che, utilizzando in tempo reale i dati provenienti dai contapersone e dai dispenser collegati, elimina ogni incertezza e mostra ai gestori della struttura e al personale quando e dove è necessario intervenire e ricaricare i dispenser. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ad esempio fino al 91% di riduzione dei controlli sui dispenser4, ma consente anche di avere dispenser riforniti al 99% 5.

“Alleviare la pressione sui Facility manager è importante per noi, i nostri prodotti e servizi sono pensati per aiutare a rendere più efficienti gli interventi di pulizia e liberare tempo per altre attività, e se le aree bagno sono gestite bene c’è più tempo per occuparsi del resto della struttura. Ciò porta ad una riduzione dei reclami legati alla pulizia. E la nostra ricerca dimostra che una migliore qualità della pulizia aumenta la soddisfazione dei dipendenti sul posto di lavoro”, afferma Riccardo Trionfera, direttore commerciale di Essity Italia.

www.tork.it/la-tua-attivita/soluzioni/panoramica/uffici