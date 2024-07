Il Gruppo Service Key realizza il primo People MeetUp

Per il Gruppo Service Key il 25 luglio 2024 ha segnato una data importante: si è infatti svolto il primo evento People MeetUp, un’occasione unica che ha riunito oltre 100 figure di responsabilità provenienti da tutta Italia.

Questo incontro ha rappresentato un momento cruciale nel percorso di crescita del Gruppo, evidenziando e condividendo la trasformazione da azienda a Gruppo di Facility Management integrato, presente su tutto il territorio nazionale.

L’evento, tenutosi presso il Resort “La Posa degli Agri” a Padova, ha visto la partecipazione attiva ed entusiasta di membri di team eterogenei, i quali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su strategie, obiettivi e diversi punti di vista. L’Amministratore Delegato del Gruppo, Marco Decio, ha aperto la giornata presentando il nuovo team Executive, che insieme a lui guiderà il Gruppo attraverso un percorso di sviluppo sostenibile, affidabile e sicuro.

“Fare, Costruire, Innovare” sono stati i temi cardine attorno ai quali si è sviluppato il People MeetUp. Tre momenti distinti ma interconnessi, che hanno permesso ai partecipanti di esplorare e condividere idee su come migliorare e innovare i servizi, soddisfare il cliente, valorizzare ogni dipendente e comunicare il valore del Gruppo verso l’esterno.

Il Gruppo Service Key si distingue come un’azienda del fare che sta crescendo attraverso una solida strategia Buy&Build con l’obiettivo di innovare in modo sostenibile ogni processo, grazie al lavoro della divisione Smart&Green. Fare, costruire e innovare, tuttavia, da soli non bastano; è il fare tutto ciò insieme il vero motore del cambiamento e il focus della giornata di team-building.

Il punto focale del People MeetUp è stato il riconoscimento del capitale umano interno e la dimostrazione che la collaborazione trasversale e integrata è l’ingrediente necessario per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati. La visione del Gruppo è chiara: essere la prima vera piattaforma italiana di Facility Management integrato che non solo risponde alle esigenze del mercato, ma lo spinge a innovare per un futuro sostenibile. Il successo del primo People MeetUp non sarebbe stato possibile senza l’entusiasmo e la professionalità di tutti i partecipanti. Quanto emerso durante l’evento rappresenta un solido punto di partenza per il futuro del Gruppo, in cui continuerà a crescere insieme come “Azienda del Fare”.

Per ulteriori informazioni: www.skservizi.com