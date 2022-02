ICS – distribution, la nuova gamma detergenti Zep per la distribuzione

Nel mondo della distribuzione HORECA si affaccia la nuova linea di detergenti professionali ZEP ICS – Integrated Cleaning Systems – che mira a ottenere l’attenzione di un ampio raggio di utilizzatori, serviti dai migliori distributori italiani e internazionali che cercano le soluzioni più efficaci e moderne da offrire ai loro partners commerciali. La competenza e la sostenibilità sono state le basi della filosofia di Zep nella proposta di soluzioni professionali di detergenza. Da questa esperienza nasce ICS la selezione delle storiche formulazioni Zep per applicazioni nel settore Hospitality.

Con la gamma ICS Distribution Zep ha voluto concentrarsi su quello che sa fare meglio, ossia ottimizzare e rendere più semplice il lavoro degli utilizzatori finali. Il catalogo si compone infatti dei più efficaci formulati dedicati a cucina e HACCP, ambienti, bagno, camera e igiene delle mani e disinfezione, realizzati anche sulle indicazioni degli stessi operatori di settore.

Perché scegliere ICS

Ottimizzare tempo e qualità del lavoro è un binomio finalmente realizzabile con prodotti e sistemi rapidi, efficaci e dal costo in uso estremamente contenuto. Scegliere il giusto prodotto è importante per definire la propria identità e lo stile dell’approccio con i clienti, siano essi strutture ricettive o clienti finali dei loro servizi. Ovunque la soddisfazione dell’ospite sia l’obiettivo d’impresa, Zep in qualità di partner offre le soluzioni più efficaci per rendere più sicura l’esperienza di soggiorno dal punto di vista dell’igiene e la cura degli ambienti.

