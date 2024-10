I vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2024 celebrati a Lisbona

I vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2024 sono stati incoronati il 3 ottobre scorso durante una serata di festeggiamenti nella splendida cornice del Sud Lisboa. GSA è media partner esclusivo per l’Italia.

Un evento atteso e partecipato, che ha visto protagonisti undici aziende e professionisti, premiati per l’eccellenza e il contributo al settore delle pulizie professionali nell’ultimo anno. La crème del comparto europeo delle pulizie si è riunita nella capitale portoghese per celebrare il meglio dell’industria, con la presenza di 53 finalisti distribuiti su undici categorie. Ogni premiato ha mostrato un impegno straordinario verso l’innovazione, l’efficienza operativa e la sostenibilità, confermando il settore come un motore di cambiamento nel panorama dei servizi.

I vincitori del 2024

• Miglior utilizzo di soluzioni intelligenti da parte di un fornitore di servizi – JPC di Samsic

• Investimento nella formazione – CleanEvent

• Start-Up Business dell’anno – Cliezen

• Eccellenza nelle partnership cliente-appaltatore – Derrycourt Cleaning Specialists presso il National Rehabilitation University Hospital

• Sostenibilità – Best Practice (produzione) – Satino, un marchio WEPA Professional

• Sostenibilità – Best Practice (fornitore di servizi) – Principle Cleaning Services

• Impegno per la diversità nella forza lavoro – Breedweer Facilitaire Diensten

• Migliore iniziativa per aumentare il profilo del settore delle pulizie – Markas

• Innovazione tecnologica dell’anno – Nexaro per NR1500

• Leader dell’anno – Diane van Dijk, CSU

• Stella nascente dell’anno – Kelsey Hargreaves, The British Institute of Cleaning Science (BICSc)

Un tributo alla qualità e all’innovazione

Michelle Marshall, redattrice e fondatrice degli ECJ Awards, ha elogiato l’eccezionale livello delle candidature di quest’anno: “Ogni anno restiamo sorpresi dall’alta qualità e dall’innovazione che caratterizzano il nostro settore. È davvero stimolante vedere il duro lavoro che viene fatto per elevare gli standard del settore delle pulizie professionali”.

Marshall ha inoltre sottolineato l’importanza dell’evento come momento di celebrazione collettiva: “Essere qui in una cornice così suggestiva come Lisbona per premiare coloro che hanno fatto la differenza è stato davvero emozionante. Ogni finalista può sentirsi orgoglioso, anche se solo undici hanno portato a casa il trofeo. Congratulazioni vivissime ai vincitori.” Un toccante tributo è stato dedicato a Juan Diez de los Rios, ex giudice scomparso quest’estate, ricordato per il suo contributo al settore.

Lucart Professional sponsor dell’evento

Lucart Professional, sponsor principale della serata, ha rinnovato il suo impegno per supportare l’evento anche nei prossimi due anni. Tra i media partner, GSA in esclusiva per l’Italia e Services hanno contribuito alla diffusione dell’importanza e del prestigio di questo riconoscimento internazionale.