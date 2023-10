Hygienalia 2023 ospiterà quasi 200 incontri “B2B”

Hygienalia sta facendo passi da gigante nella sua portata internazionale. La sesta edizione della fiera della pulizia e dell’igiene professionale, organizzata da Feria Valencia, si svolgerà dal 6 al 9 novembre di quest’anno presso il quartiere fieristico IFEMA di Madrid.

C’è una forte componente internazionale che posiziona Hygenalia 2023 non solo come l’evento più importante in Spagna per il settore del cleaning professionale ma anche come porta d’accesso ai mercati internazionali per le aziende espositrici.

Ne è una prova lampante la ripresa degli Incontri B2B. L’iniziativa è nata nel 2015 ed è promossa da ASFEL (Associazione dei produttori spagnoli di prodotti per la pulizia e l’igiene). Quest’anno saranno organizzati circa 200 di questi incontri tra gli espositori della fiera e i buyer internazionali che arriveranno da 20 paesi diversi.

Calendario degli incontri online

Per partecipare, sia gli espositori che i visitatori devono registrarsi su questa piattaforma dedicata, < https://hygienalia-madrid-professional-hygiene-fair.b2match.io/ .Una volta accettati, verrà generato un programma di incontri che riflette gli interessi commerciali di ciascun partecipante.

Gli incontri B2B dureranno circa 20 minuti ciascuno e saranno pensati, secondo ASFEL, per favorire il networking tra i partecipanti e creare una rete di contatti di altissimo livello del settore, favorendo così la cooperazione tra le imprese. Lo scopo degli incontri sarà anche quello di identificare nuove opportunità e tendenze di mercato, promuovere la creazione di nuove sinergie commerciali e internazionali, stabilire accordi di partnership tra i partecipanti e creare visibilità per loro in modo che diventino accessibili ai futuri clienti.