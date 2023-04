GSA News è team sponsor dell’hackathon di ISSA Pulire 2023

GSA News è entusiasta di partecipare in qualità di Team sponsor all’hackathon live di ISSA Pulire 2023. Gli altri sponsor sono: Cummins e Vileda Professional (Diamond), Idrobase, ISC, Project, Tennant, Tork (Team), Miele (Official).

L’obiettivo degli organizzatori, ISSA Pulire e FDS, è quello di sviluppare un’idea innovativa con i mezzi digitali che possa contribuire ai traguardi ESG (Environmental, Social, Governance) tramite il lavoro svolto dagli addetti alle pulizie. L’hackathon è rivolto a studenti universitari italiani che partecipano in team composti da 3 a 6 persone per un totale di 10 gruppi di lavoro. Alle squadre verrà presentato un problema basato su esigenze reali a cui dovranno trovare una soluzione concreta espressa in lingua inglese.

Una giuria internazionale aggiudicherà un premio di 3000 euro ai vincitori e di 1000 euro a chi arriverà al secondo posto.

Ecco il programma:

Il 10 maggio 2023 alle ore 9 introduzione e presentazione problema da risolvere

Ore 9.30 inizio della sfida

Ore 16.30 presentazione soluzioni alla giuria

Ore 17.30 premiazione

Ricordiamo che ISSA PULIRE 2023 è in programma a Fiera Milano, Rho dal 9 all’11 maggio. L’accesso è aperto agli operatori del settore pulizia, produttori, distributori, società di servizi e gestione degli impianti, utenti e clienti finali interessati a conoscere l’offerta più ampia di prodotti professionali per la pulizia, la disinfestazione, la lavanderia, i servizi integrati e la manutenzione. L’evento vedrà la presenza di grandi gruppi industriali internazionali e di aziende leader del settore.

Registratevi accedendo a questo LINK.