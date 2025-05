Giornata Mondiale per l’igiene delle mani 2025

L’igiene delle mani è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può salvare milioni di vite ogni anno.

Mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo: è questo l’obiettivo principale della campagna “Salva vite: igienizza le mani” (SAVE LIVES: clean your hands) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove ogni anno il 5 maggio.

Edizione 2025

Quest’anno l’OMS celebra i 17 anni della campagna globale sull’igiene delle mani con lo slogan “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, rimarcando l’importanza per tutti i Paesi di implementare rapidamente il “Global action plan and monitoring framework on infection prevention and control (IPC), 2024-2030”. Gli obiettivi della campagna sono:

promuovere pratiche ottimali di igiene delle mani (utilizzando la tecnica appropriata e in conformità ai 5 momenti dell’OMS) e dell’utilizzo dei guanti

promuovere l’inclusione dell’igiene delle mani nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché nelle procedure operative standard a livello di struttura, secondo le raccomandazioni del Piano d’azione globale e del quadro di monitoraggio dell’OMS 2024-2030

sensibilizzare sull’impatto ambientale dei guanti, nell’ottica del processo produttivo e sulla gestione dei rifiuti, soprattutto se utilizzati in modo inappropriato.

Le strutture sanitarie di tutto il mondo dovrebbero continuare a dare massima priorità all’igiene delle mani e all’uso appropriato dei guanti, attraverso una maggiore consapevolezza dell’importanza di questa pratica e il supporto degli operatori che si occupano di prevenzione e controllo delle infezioni.

Per partecipare attivamente alla campagna l’OMS mette a disposizione un webinar globale (World Hand Hygiene Day 2025 – It might be gloves, it’s always hand hygiene), il 5 maggio alle ore 13.30, che ha lo scopo di:

sottolineare l’importanza della prevenzione e del controllo delle infezioni (IPC) a livello globale, compresa la necessità di investimenti, e l’impatto di pratiche ottimali di igiene delle mani (utilizzando la tecnica appropriata e secondo i 5 momenti dell’OMS)

ribadire la necessità di promuovere costantemente l’uso appropriato dei guanti, insieme alle azioni di igiene delle mani

sensibilizzare sull’impatto ambientale dei guanti e sulla produzione e gestione dei rifiuti

delineare il ruolo dell’igiene delle mani all’interno delle strategie nazionali di IPC e delle procedure operative standard a livello delle strutture sanitarie, in base alle raccomandazioni del Piano d’azione globale e del quadro di monitoraggio 2024-2030 dell’OMS e alla nuova guida dell’OMS per la sua attuazione

dimostrare come la Giornata mondiale dell’igiene delle mani svolga un ruolo importante nel riunire le persone e nell’accrescere la visibilità dei miglioramenti fatti nell’IPC, come parte dei programmi nazionali e delle singole strutture sanitarie in materia di IPC.

Per informazioni più approfondite sulla campagna e altro materiale (in inglese o francese o spagnolo), consulta la pagina dedicata sul sito dell’OMS.

Fonte: Epicentro