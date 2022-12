Gestione e valorizzazione patrimoni immobiliari e urbani: è al via la programmazione della 20a edizione 2022-2023 a distanza del Master universitario di 1° livello in “Gestione Integrata e Valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari e Urbani – Asset, Property, Facility & Energy Management”, promosso e organizzato dalla Facoltà di Ingegneria – Dip. DIAEE della Sapienza Università di Roma, in partnership scientifica con Terotec.

Fin dalla sua istituzione nel 2002, il Master ha inteso e intende rispondere alla sempre più crescente domanda di formazione, aggiornamento e specializzazione di nuove figure professionali dedicate al management dei servizi di gestione, efficienza energetica e valorizzazione per i patrimoni immobiliari e urbani (Asset, Property, Facility & Energy Management), proveniente da enti pubblici e privati proprietari o gestori di patrimoni (enti centrali e locali, aziende sanitarie, agenzie e società pubbliche, istituti bancari, istituti assicurativi, istituti previdenziali, fondazioni, condomini, ecc.), da imprese e società operanti nel campo dei servizi di manutenzione, gestione, efficienza energetica e valorizzazione di beni immobiliari e urbani (società di servizi, imprese di costruzione, società e fondi immobiliari, aziende municipalizzate, ecc.) e da soggetti e strutture operanti in ambito tecnico-professionale (studi e società di architettura e di ingegneria, studi legali, società di consulenza, ecc.).

Tra i Partner del Master figurano tra i più qualificati operatori pubblici e privati del settore. L’attività formativa è impostata secondo un approccio specialistico multidisciplinare e contempla il coinvolgimento di un qualificato team di docenti universitari e di esperti operanti nel mondo della committenza e delle imprese pubbliche e private di servizi.

Fino ad oggi sono più di 300 i “super-esperti” settoriali specializzati presso il Master ed immessi nel mercato dei servizi integrati di Asset, Property, Facility & Energy Management. Le lezioni vengono svolte a distanza su piattaforma web il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, evitando lo spostamento dei partecipanti dalle sedi di residenza e/o di attività e rendendo così compatibile la frequenza del Master con eventuali impegni lavorativi e/o restrizioni Covid-19.

Invio telematico domande di ammissione : entro 16 gennaio 2023 ( primi 50 iscritti )

: ( ) Inizio lezioni: entro 28 febbraio 2023

Orario lezioni: venerdì h. 15-20; sabato h. 09-13

Modalità lezioni: a distanza su piattaforma web

Informazioni: tel. 334.9839203 mastermgv@uniroma1.it

Sito web

Facebook

Documentazione: tutta sul sito web e qui di seguito già linkata