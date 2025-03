Francesco Pasquini è il nuovo presidente di AFIDAMP

Il Consiglio direttivo dell’associazione si è riunito oggi per indicare il nuovo Presidente, che guiderà AFIDAMP fino a giugno 2026.

Il Consiglio direttivo di AFIDAMP si è riunito oggi per nominare il nuovo Presidente dell’associazione, a seguito delle recenti dimissioni di Giuseppe Riello, in carica dal 2017, avvenute per motivi legati ad incompatibilità con altri incarichi istituzionali.

A Francesco Pasquini, già Vice Presidente, va l’incarico di guidare l’associazione che rappresenta fornitori e distributori del Cleaning professionale fino alla fine dell’attuale mandato, giugno 2026. Alla Vicepresidenza sono stati eletti Giuseppe Del Duca, già consigliere per i Fabbricanti e Roberto Galli, già consigliere per i Distributori.

Francesco Pasquini prende le redini di una presidenza, quella di Giuseppe Riello, lunga e intensa, che ha visto l’associazione crescere moltissimo in termini di associati e di rilevanza a livello nazionale e internazionale.

“Sono onorato – ha dichiarato Francesco Pasquini – della fiducia che il Consiglio direttivo di AFIDAMP mi ha dato, conferendomi questo importante incarico. Eredito un’associazione forte e in grande sviluppo e intendo proseguire nella continuità del lavoro già impostato con Giuseppe Riello, con l’intento di essere sempre presenti sui principali tavoli istituzionali per fare sentire la voce del comparto del Cleaning professionale”.

Francesco Pasquini, Chief Executive Officer di Lucart, ha sempre dedicato tempo e impegno alle attività associative e alla crescita di AFIDAMP.

Fonte: comunicato stampa