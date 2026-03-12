Forum Facility: la prossima edizione sarà in contemporanea con la fiera SAIE

ISSA Pulire Network s.r.l. annuncia ufficialmente la prossima edizione di Forum Facility, in programma il 7 e 8 ottobre 2026 presso l’EX-GAM del Bologna Congress Center, in contemporanea con SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026 e che avrà luogo nei padiglioni di Bologna Fiere.

A seguito della conferenza stampa organizzata da SAIE-La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti il 9 marzo scorso, è stata ufficializzata l’ edizione 2026 di Forum Facility che sarà dedicata al tema: “Efficienza dei servizi integrati ed espansione dello spazio costruito globale. Una nuova visione per un mercato in evoluzione”. Un titolo che sintetizza con chiarezza le sfide e le opportunità che stanno trasformando il settore dei servizi integrati – pulizia e sanificazione, manutenzioni, ristorazione, sicurezza – in uno scenario internazionale caratterizzato da una continua espansione dello spazio costruito e da una crescente domanda di efficienza, sostenibilità e innovazione.

Un dialogo strategico tra costruzione e gestione

La scelta di organizzare Forum Facility in contemporanea con SAIE nasce da una volontà condivisa tra gli organizzatori: costruire un nuovo e concreto dialogo tra chi progetta e realizza gli edifici e chi ne garantisce funzionalità, sicurezza, igiene e durabilità nel tempo.Il ciclo di vita degli edifici, infatti, non riguarda solo la fase di progettazione, costruzione e demolizione, ma si sviluppa nel tempo attraverso la gestione, la manutenzione e l’erogazione di servizi integrati sempre più complessi e strategici. Mettere in relazione questi due universi significa promuovere una visione sistemica del costruito, capace di generare valore, efficienza operativa e sostenibilità economica e ambientale.

“La manutenzione di un edificio è un tema complesso che richiede conoscenze approfondite al fine di mantenere non solo l’efficienza, ma anche il suo valore nel tempo. Per questo motivo siamo molto lieti di stabilire un dialogo con gli operatori del mondo SAIE”, ha commentato Toni D’Andrea, Amministratore Delegato di ISSA PULIRE Network.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’organizzazione di Forum Facility in contemporanea con SAIE 2026 – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE. Questa sinergia valorizza la visione dell’edificio di SAIE: un ambiente vissuto a 360 gradi, dove progettazione BIM, costruzione e gestione si incontrano.”

Forum Facility 2026 si propone come piattaforma di confronto tra imprese, progettisti, property manager, stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni e operatori dei servizi, offrendo contenuti di alto profilo, analisi di scenario e testimonianze concrete sulle migliori pratiche nazionali e internazionali.

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