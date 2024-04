fondazione life inaugura la nuova sede di roma

Fondazione LIFE, il 23 aprile alle 18.30, inaugurerà la nuova sede di Roma , situata in un luogo ricco di storia e cultura.

La nuova sede di Roma di Fondazione LIFE in via Canova 21a si trova tra piazza Augusto Imperatore e piazza del Popolo, dove un tempo lo scultore Antonio Canova aveva il suo studio. L’evento del 23 aprile, a partire dalle ore 18.30, rappresenta non solo un traguardo importante per la Fondazione ma anche un’occasione per rafforzare i legami con gli “Amici della Fondazione” e tutti coloro che ne condividono la visione.

Finalità

La Fondazione LIFE persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nasce con lo scopo di sviluppare attività finalizzate alla promozione, alla diffusione e alla crescita, della cultura di impresa e delle politiche industriali del facility management e delle attività labour intensive, per la cura degli spazi, degli immobili, degli impianti e delle persone, necessarie per affrontare la trasformazione in atto nella società, nella politica, nella cultura, nell’economia e nell’industria.

Inaugurazione

Il 23 aprile, alle ore 18.30, in via Canova 21a inizierà la serata conviviale per l’inaugurazione della nuova sede. Sarà anche l’opportunità per lanciare una “raccolta fondi 2024”. Ogni contributo sarà prezioso e andrà a sostegno delle iniziative e dei progetti ambiziosi che sono in programma per promuovere la crescita e lo sviluppo dell’Italia nel campo del facility management, della cultura d’impresa, e delle politiche industriali.

L’invito è strettamente personale ma per ulteriori informazioni sull’evento, contatta direttamente il +39 06 5912531 o via e-mail segreteria@fondazionelife.it.