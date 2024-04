Facility Management, a Pellicanò di GSN il premio Anassilaos

GSN si congratula con il responsabile Giuseppe Pellicanò, premiato per l’apporto relativo ai lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria reggina nell’ambito del premio Anassilaos, assegnato ogni anno a Reggio Calabria a quegli enti, istituzioni culturali, ordini professionali, associazioni, personalità e cittadini che operano in città e in provincia.

Lo annuncia Francesco Marrone, socio di GSN Servizi, società attiva in Italia nel campo dell’integrated facility management. Il premio al responsabile di GSN Giuseppe Pellicanò è stato assegnato con la seguente motivazione:

“Per la professionalità e disponibilità profusa nell’attività di coordinamento della squadra che opera all’interno della stazione di Reggio Calabria Centrale, di recente oggetto di un restyling, che l’ha resa apprezzata e confortevole, volta ad assicurare nel corso di tutto l’anno ai viaggiatori condizioni ottimali di pulizia e controllo degli spazi che hanno da qualche tempo modificato la percezione negativa, talora anche il pregiudizio, che si poteva avere dello spazio-stazione di una città. Tutto ciò è possibile grazie a chi si dedica con impegno, garantendo la sua presenza fisica dall’alba al tramonto, ad un lavoro che contribuisce a migliorare la qualità della vita della comunità”.