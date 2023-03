European Cleaning & Hygiene Awards proroga la scadenza per le iscrizioni

European Cleaning & Hygiene Awards 2023 proroga la scadenza a venerdì 28 aprile per i fornitori di servizi di pulizia e igiene, i produttori e i distributori che hanno così un mese in più per presentare le loro candidature. GSA media partner per l’Italia.

I premi, che sono gli unici premi paneuropei per il settore, forniscono una piattaforma per le aziende e ma anche per I singoli soggetti del comparto per condividere le loro storie di successo. Dall’impegno per la sostenibilità e la diversità alle innovazioni tecnologiche e alle iniziative di formazione, i premi, organizzati dall’European Cleaning Journal, offrono un meritato riconoscimento a coloro che vanno oltre.

Ci sono 10 categorie progettate per riconoscere il successo e premiare l’eccellenza nei settori della pulizia e dell’igiene. Ricordiamo quali sono:

Start-up dell’anno

Miglior utilizzo di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimenti nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente/appaltatore

Sostenibilità – best practice

Impegno per la diversità nella forza lavoro

La migliore iniziativa per migliorare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio Stella nascente

Michelle Marshall, redattrice dell’European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Gli European Cleaning & Hygiene Awards celebrano il successo nel nostro settore spesso trascurato. Se non hai già inviato la tua iscrizione, ora è davvero il momento. Abbiamo prorogato la scadenza per darvi più tempo per creare una nomination pluripremiata e non vediamo l’ora di leggere tutte le vostre storie ispiratrici, prima di finalizzare la nostra lista”.

Per supportare coloro che desiderano partecipare, gli organizzatori hanno messo insieme una pratica guida ai migliori consigli, accessibile sul sito web. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 28 aprile e i finalisti saranno annunciati alla fine di luglio. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito web del premio: https://www.echawards.com/

I vincitori saranno poi svelati durante la cerimonia di premiazione e la cena di gala, che si terrà giovedì 5 ottobre presso The Round Room presso The Mansion House a Dublino.

Gli sponsor assicurati finora sono: BICSc, Ceris Burns International, Greenspeed, ICE Cleaning, i-Team, Interclean, Jangro, Kärcher, Tork, Vectair Systems e Vermop.

GSA è media partner esclusivo per l’Italia.

https://www.echawards.com/