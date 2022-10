European Cleaning & Hygiene Awards: aperte le iscrizioni

Gli European Cleaning & Hygiene Awards sono l’unico programma paneuropeo per il settore, che riconosce e premia gli standard di eccellenza nel cleaning professionale.

European Cleaning Journal, l’organizzatore degli European Cleaning & Hygiene Awards, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni che si chiuderanno nella primavera del 2023. I vincitori saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione con la cena di gala, che si svolgerà giovedì 5 ottobre a Dublino nella celebre e storica Round Room presso The Mansion House, situata nel cuore del centro di Dublino.

Dalla prima edizione nel 2016, le premiazioni vengono ospitate in una città europea sempre diversa e sono considerate tra le cerimonie più prestigiose per il nostro settore.

Michelle Marshall, redattrice dell’European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver aperto le iscrizioni per il nostro evento del 2023. I premi non solo offrono una fantastica opportunità per mostrare i tuoi risultati, ma offrono anche una piattaforma per scambiare conoscenze ed esperienze per aiutare il nostro settore a prosperare”.

Ricordiamo le 10 categorie progettate per riconoscere il successo e premiare l’eccellenza nei settori della pulizia e dell’igiene. Sono:

Start up dell’anno

Miglior utilizzo delle soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimenti nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente/appaltatore

Sostenibilità – best practice

Impegno per la diversità nella forza lavoro

Migliore iniziativa per elevare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio Stella nascente

Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito web del Premio: https://www.echawards.com/

GSA è media partner esclusivo per l’Italia.