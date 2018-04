Elior: lavoro notturno e alimentazione

Elior, tra i leader in Italia nella ristorazione collettiva con 108 milioni di pasti all’anno serviti, ha partecipato a Exposanità con Food360, un servizio di alta qualità, disponibile H24, rivolto anche a coloro che lavorano di notte e che desiderano un pasto caldo, in linea con i loro bisogni e le differenti tipologie di professionalità.

“La pausa-cena per chi svolge il turno di notte, così come la pausa-pranzo – spiega Rosario Ambrosino, Amministratore Delegato di Elior – per noi significa innanzitutto corretta alimentazione, cioè mettere in atto i comportamenti che permettono un buono stato di salute, seguendo le direttive del programma Workplace Health Promotion, per sostenere le aziende che vogliono avere un ruolo attivo nella promozione della salute dei propri dipendenti”.

“La pausa nelle ore serali e notturne dovrebbe essere più leggera rispetto a quella del giorno – dichiara il Professor Ettore Zuccato dell’Istituto Mario Negri. Quindi un pasto equilibrato ma non abbondante, con pochi grassi ma senza mai far mancare frutta e verdura, cercando di evitare cibi di lunga e difficile digestione, come i fritti, condimenti pesanti come il burro e la panna, dolci cremosi e cercando di non esagerare con il vino”.

Food360 è il più avanzato concept di ristorazione self service H24, pensato appositamente per i dipendenti delle strutture sanitarie che offre un servizio di alta qualità, disponibile per tutta la giornata lavorativa grazie ad una vetrina refrigerata intelligente.

Attraverso l’app JoyFood, il cliente può: prenotare e acquistare il pasto (anche notturno) come in una “gastronomia intelligente” on demand; ritirare il menu, composto da piatti equilibrati, leggeri e buoni, e portarlo a temperatura con un comodo microonde; consumarlo in un’area confortevole studiata ad hoc.

Questa soluzione innovativa è stata ideata per andare incontro alla destrutturazione del momento della pausa: il personale può usufruire del pasto in ogni momento della giornata lavorativa senza sottostare ad orari precisi. I suoi punti di forza sono la modularità, le dimensioni, la sicurezza, la flessibilità.

Elior, specialista nella ristorazione per la terza età, gestisce in Italia 200 strutture sanitarie (ospedali, cliniche, residenze di cura e assistenza per anziani) e serve 20 milioni di pasti l’anno.

www.elior.it