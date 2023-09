EcoNatural raggiunge anche la neutralità climatica

EcoNatural, nel suo percorso verso la sostenibilità, ha raggiunto un nuovo traguardo volto a ridurre ulteriormente l’impronta ambientale sul pianeta e a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le carte igieniche e gli asciugamani EcoNatural, prodotti negli stabilimenti di Diecimo e Laval, hanno ottenuto, in conformità con lo standard ISO 14067, la Neutralità Climatica del Prodotto, che significa che tutte le emissioni di gas serra generate nel ciclo di vita del prodotto in un determinato arco di tempo sono state ridotte o compensate fino al loro completo azzeramento.

Un percorso costituito da precise fasi definite da standard internazionali che possono essere sintetizzate come misurare, ridurre, compensare. La prima fase ha riguardato la misurazione della Carbon Footprint del prodotto con il supporto di Carbonsink, mentre la seconda è consistita nel definire e attuare la riduzione delle emissioni di CO2e attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi, l’utilizzo di materie prime sostenibili e il passaggio a fonti di energia alternative, consentendo una riduzione di 15.781,30 tonnellate di CO₂e rispetto al 2021.

Infine, il terzo e ultimo passaggio è stato rappresentato dal raggiungimento della Climate Neutrality attraverso il supporto al progetto di compensazione per la distribuzione e l’installazione di dispenser per l’acqua in Uganda e Malawi, grazie al quale abbiamo mitigando una media di 19.200 tonnellate di CO₂e l’anno dal 2021.

Lucart Professional EcoNatural rappresenta ancora una volta il sistema virtuoso che ha permesso a Lucart di diventare un vero e proprio punto di riferimento dell’economia circolare in Europa e di continuare ad essere un pioniere nel mercato della carta tissue.

