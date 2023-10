Ecomondo 2023: l’edizione più grande della sua storia

A Ecomondo 2023, a Rimini dal 7 al 10 novembre, sono attesi oltre 1.500 espositori (+10% rispetto al 2022) e 300 buyer internazionali.

Dal 7 al 10 novembre, a RiminiFiera, si svolgerà la ventiseiesima edizione di Ecomondo. All’evento di presentazione, organizzato a Roma nella sede di Unioncamere, è intervenuto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

“Siamo il primo Paese – ha ricordato il Ministro – ad aver sviluppato una nuova manifattura, quella dell’economia circolare. L’Italia ha sempre vinto con la propria genialità e la capacità di trasformazione. Ecomondo rappresenta quello sguardo sul futuro, sulle tecnologie, sulle migliori pratiche che sono vitali per raggiungere gli obiettivi climatici. Non è solo una vetrina – ha aggiunto – ma un incontro che diventa fucina di competenze”.

Alla conferenza stampa ha anche partecipato Cor​rado Peraboni, amministratore delegato di Italia Exhibition Group, il presidente del Comitato tecnico scientifico della manifestazione Fabio Fava, il presidente della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile Edo Ronchi e Alessandra Astolfi, Global Exhibition director Green&Technology division di IEG.

Anche quest’anno Ecomondo sarà aperta dagli Stati Generali della Green Economy, curati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e promossi dal Consiglio nazionale composto da 65 organizzazioni di imprese della green economy in Italia, in collaborazione con il MASE.

​Sono attese a Rimini circa 1500 espositori, con 170 convegni in sei macroaree tematiche, che vanno dalla gestione integrata dei rifiuti al risanamento del territorio e al ciclo dell’acqua, dalle soluzioni per il monitoraggio e controllo fino alle bioenergie e alla bioeconomia circolare.

Ecomondo 2023, inoltre, ospita il salone biennale SAL.VE., in partnership con ANFIA, con i principali marchi costruttori di veicoli per i servizi ecologici di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della nettezza urbana, a propulsione elettrica con area per i test drive.

www.ecomondo.com