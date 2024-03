Ecco le candidature per l’Amsterdam Innovation Award 2024

L’Amsterdam Innovation Award, uno dei concorsi più prestigiosi nel campo della pulizia e dell’igiene professionale, ha rivelato i 12 candidati selezionati tra 96 proposte in 4 distinte categorie.

Questo evento di spicco, parte integrante della fiera Interclean Amsterdam, continua a catalizzare l’attenzione grazie alle soluzioni all’avanguardia presentate dai partecipanti. Tra le proposte in gara spiccano i dispenser di sapone sostenibili no touch, i robot spazza-aspirapolvere autonomi e droni di lavaggio ad alta tecnologia che rappresentano il vertice dell’innovazione in un settore in costante evoluzione.

Una giuria indipendente ha valutato e selezionato i finalisti, garantendo un livello di eccellenza che riflette la complessità delle sfide affrontate nell’industria della pulizia e dell’igiene. Dal primo di aprile all’8 maggio, i visitatori avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso il Visitors’ Choice Award, consultando il sito web ufficiale di Interclean Amsterdam. I vincitori di categoria e il vincitore assoluto dell’Amsterdam Innovation Award saranno annunciati il 14 maggio, il primo giorno della fiera Interclean Amsterdam.

Sono stati nominati per l’Amsterdam Innovation Award 2024:

Categoria: Sostenibilità & Ambiente

Slimstones: dispenser e ricariche di saponetta LESSEAU NO-Touch

Essity: dispenser Tork certificati Carbon Neutral

Werner & Mertz : Switch

Categoria: Tecnologie intelligenti e digitalizzazione

Nexaro: NR1500

Adlatus: ADLATUS SR1300 Robot aspirapolvere autonomo

Kaercher: Kira CV50

Categoria: Forza lavoro ed ergonomia

Hako: Scrubmaster B5 430 ORB

Unger: Tergivetro UNGER VisaVersa® Pro 2 in 1

Baudoin: Baudoin Wash Drone

Categoria: Salute e Igiene

Kimberly-Clark: ICONA™ professionale™ Kimberly-Clark

I-Team: i-Clean Handle

Hagleitner: ibrido XIBU 2WIPE

Novità di quest’anno!

La grande novità di quest’anno è l’introduzione del Cleaners Choice Award, un riconoscimento che mette in risalto l’opinione e la valutazione degli operatori del settore. I candidati alle prestigiose elezioni olandesi “Cleaner of the year” (“Schoonmaker van het jaar”) voteranno anche per la loro innovazione vincitrice, poiché sono loro che in ultima analisi devono lavorare con i nuovi prodotti/innovazioni.

Ricordiamo che tutte le quote di iscrizione all’Amsterdam Innovation Award saranno devolute all’African Medical & Research Foundation (AMREF) Flying Doctors. Da aprile all’8 maggio i professionisti e i partner del settore possono votare la loro innovazione preferita tramite https://www.intercleanshow.com/amsterdam/innovations

Il candidato con il maggior numero di voti del pubblico vincerà il certificato Visitors’ Choice.