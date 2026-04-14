Dryft è il vincitore assoluto dell’Interclean Amsterdam Innovation Award

Dryft è una lavasciuga con tecnologia di movimento ad alta velocità e con il profilo ultra-ribassato da 50 mm che consente di lavorare sotto arredi, pannellature e ostacoli bassi, trasformando aree normalmente critiche in superfici facilmente gestibili.

L’Interclean Amsterdam Innovation Award è il prestigioso premio che propone le soluzioni più avanzate e i trend che stanno trasformando il settore della pulizia professionale: innovazioni che generano progresso. Durante la cerimonia di premiazione di questa mattina sono stati annunciati i vincitori di questa edizione. Ed eccoli per categorie:

Smart Technologies & Digitalisation : Virtual Reality Training for Cleaners di FacilityApps

Sustainability & Environment : Tork Hygiene for All

Workforce & Ergonomics: DRYFT di DRYFT World

Hygiene & Health: TraXero® Wheel Cleaner di Vileda Professional

Cleaner choice: Virtual Reality Training for Cleaners di FacilityApps

Visitors choice: KIRA B 200 di Kärcher SE & Co. KG

Overall: Dryft di DRYFT World