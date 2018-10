Diversey annuncia un aumento di prezzo del 5% in Europa entro il 1° gennaio 2019

Diversey ha oggi annunciato un aumento dei prezzi del 5% su tutta l’Europa, effettivo dal 1° gennaio 2019, dovuto ad un aumento imprevisto e permanente dei costi.

Dalla fine del 2017, Diversey ha dovuto un aumento significativo dei costi di manodopera , dell’ energia, dei trasporti e delle materie prime. Questi sono dovuti ad un’alta inflazione, a limiti di capacità produttiva, a cause di forza maggiore legate ai fornitori e ad un panorama globale di norme sempre più restrittive.

Da settembre 2017, il prezzo del petrolio greggio è aumentato del 25%, quello del propilene del 25%, quello della soda caustica del 24% e quello dell’etilene del 14%, in aggiunta agli aumenti di altri materiali (come fosfonati e acidi fosforici). Il risultato è stato un impatto negativo sul costo delle materie prime utilizzate nella produzione dei prodotti Diversey.

L’imprevista chiusura di impianti di soda caustica, unita ad un aumento della richiesta , ha condotto ad uno squilibrio tra offerta e domanda, che ha portato ad un picco dei prezzi della soda caustica a partire dagli ultimi mesi del 2017. Più recentemente, periodi di inattività imprevista degli impianti e cause di forza maggiore nel mercato delle profumazioni hanno avuto come risultato dei prezzi significativamente più alti ed interruzioni delle forniture.

A causa dello sviluppo di norme sul trasporto di beni pericolosi, di tasse e costi del carburante più alti, della scarsità di manodopera qualificata e di un’economia in generale ripresa, anche i costi di trasporto sono aumentati.

Gaetano Redaelli, Presidente della divisione professionale di Diversey, ha commentato: “Per quanto non smettiamo di concentrarci sui progetti interni di miglioramento dei nostri costi, l’impatto degli aumenti di prezzo del mercato degli scorsi mesi, e l’ulteriore aumento previsto per l’immediato futuro, non potranno più essere mitigati unicamente da Diversey. Per questa ragione, Diversey implementerà un adeguamento dei prezzi in Europa nel breve periodo. Tale adeguamento consisterà in un aumento tra il 3% e il 7% a seconda del tipo di prodotto e del paese.”

Diversey continua ad assumersi l’impegno di offrire soluzioni intelligenti e sostenibili al fine di migliorare l’efficienza delle operazioni e ridurre le emissioni di anidride carbonica per i suoi clienti.

Per avere maggiori informazioni su Diversey, visita https:/www.diversey.com/