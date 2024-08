cresce il fatturato 2023 di markas

Cresce il fatturato consolidando la già radicata presenza sul territorio nazionale di Markas, azienda guidata dalla famiglia Kasslatter, che continua a investire in sostenibilità e formazione.

La multiservizi, con sede a Bolzano, mette a segno un +12,04% rispetto allo scorso anno, con un valore di produzione che supera i 383,2 milioni di euro. Inoltre, la gestione efficiente delle risorse interne e la riduzione dei costi di struttura hanno permesso al gruppo di raggiungere alti standard di sostenibilità e realizzare un EBITDA pari a 22,4 milioni di euro.

Continuano a crescere i settori Clean e Food: oltre 8.000 i collaboratori impegnati nei servizi di pulizia e disinfezione nei diversi appalti in tutta Italia e circa 1.000 i collaboratori impiegati nel settore ristorazione. Nel complesso, le divisioni Clean e Food costituiscono circa il 90% del fatturato aziendale. Ad esse si sono affiancate, negli anni, le divisioni Housekeeping, per le esigenze del mondo dell’hotellerie, Logistics&Care pensata per l’assistenza ai pazienti e al trasporto intraospedaliero, e infine la divisione Facility dedicata alla manutenzione delle strutture.

Traino del bilancio 2023 Markas Italia, che rappresenta da sola il 77,8% della produzione e che cresce del 13,8% rispetto lo scorso anno. In Italia, Markas può contare su 7 sedi: oltre al headquarter di Bolzano, è presente a Milano, Padova, Cuneo, Modena, Roma e Verona. Seguono in termini di fatturato le altre società del gruppo europee: Markas Austria e, in misura inferiore, Markas Germania.

“La capacità di reazione delle singole aziende alle mutate dinamiche dei prezzi – spiega Christoph Kasslatter, Amministratore Delegato – è stata di fondamentale importanza per garantire al gruppo non solo una crescita sostenibile costante, ma anche il conseguimento di una reddittività soddisfacente. Un risultato sicuramente non scontato in questo periodo. Il nostro impegno rimane fermo nell’accompagnare tutte le nostre società a crescere in modo sostenibile e duraturo nel tempo, confortati dalla consapevolezza di aver acquisito anche a livello di gruppo importanti competenze manageriali per bene operare nel prossimo futuro”.

Parallelamente al valore della produzione, anche il numero dei collaboratori di Markas ha registrato un’importante crescita arrivando a contare, a livello europeo, circa 12mila collaboratori, il vero il cuore pulsante delle attività dell’azienda. Grazie ai risultati economici raggiunti, l’azienda ha potuto dedicare ai propri collaboratori politiche e strategie per il loro benessere e per offrire loro un ambiente lavorativo stimolante e inclusivo. Tra le scelte più significative si menzionano le opportunità di crescita personale e professionale grazie a corsi di formazione continua che l’azienda offre (nel corso del 2023 ci sono state oltre 60mila ore di formazione), politiche volte al corretto bilanciamento tra lavoro e famiglia, equità nelle retribuzioni e la nuova policy per i neogenitori che pone la genitorialità come valore condiviso e non mansione esclusiva della donna.

“Il 2024 – sottolinea Christoph Kasslatter, Amministratore Delegato – sarà un anno importante per l’intero gruppo, segnato da sfide cruciali e opportunità di crescita che richiederanno una nuova visione strategica, investimenti per l’innovazione, un rafforzamento del coordinamento interno, e un’attenzione costante alle nostre persone. Operando in questo modo il gruppo potrà sicuramente ambire a migliorare i propri obiettivi e a raggiungere nuovi importanti traguardi”.

Oggi, l’azienda si pone come un punto di riferimento per i servizi di pulizia professionale e di ristorazione in ambito socio-sanitario e scolastico, nelle università e in imprese private.

www.markas.com/it