CPL CONCORDIA  si aggiudica una gara di 48 Milioni di Euro

CPL CONCORDIA entra nel settore dell’idrogeno aggiudicandosi un appalto in una gara bandita dalla società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. (Società del Gruppo FNM) per il progetto esecutivo e la costruzione di 5 stazioni di rifornimento da realizzare lungo la rete autostradale in concessione che riforniranno auto e camion con il combustibile ad impatto ambientale nullo.

L’autotrazione ad idrogeno diventa realtà in Italia grazie ai fondi del PNRR e all’impegno di CPL CONCORDIA. L’azienda, attiva da oltre 60 anni nella distribuzione e stoccaggio del gas naturale, si è aggiudicata, in ATI con il Consorzio Integra, il primo appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di 5 stazioni di servizio ad idrogeno (Hydrogen Refuelling Station – HRS). Le risorse economiche provengono dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari per un totale che raggiungerà i 48 milioni di euro. Il termine previsto per l’esecuzione delle opere è il giugno 2026. Le stazioni saranno realizzate presso le aree di servizio lungo le tratte gestite da Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. e precisamente nei comuni di Tortona, Carugate e Rho.

Il partner della progettazione è la STI Engineering. Ogni stazione sarà dotata di una sezione di scarico dell’idrogeno attraverso due baie per carri bombolai; una sezione di compressione dell’idrogeno; una sezione di stoccaggio ad alta pressione (900 bar); una sezione di erogazione con due erogatori in grado di fornire idrogeno sia alla pressione di 350 bar per i mezzi pesanti sia alla pressione di 700 bar per le autovetture. Lo sviluppo dell’autotrazione ad idrogeno favorirà una notevole riduzione dell’inquinamento ambientale.

“Essere protagonisti della decarbonizzazione per CPL significa portare più risorse alla transizione energetica”, dichiara il Presidente di CPL CONCORDIA Paolo Barbieri, “quindi contribuire con ogni sistema energetico ad abbattere le emissioni”. “Grazie alla nostra presenza su tutto il territorio nazionale possiamo mettere a disposizione le nostre competenze tecnologiche per altre iniziative e in altri settori, che hanno obiettivi di decarbonizzazione”, aggiunge il Direttore Commerciale Giulio Raganelli “e auspichiamo che questa prima iniziativa sarà di stimolo per altri enti”.