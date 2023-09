Covid, Marrone (UNIFerr): non abbandoniamo la prevenzione

Covid: “Il crescente numero di contagi dovuto alle nuove varianti non può trovare il Paese impreparato”. Così dichiara Francesco Marrone di UniFerr Confindustria.

“Pur lontani dalla pandemia e dalle limitazioni che questa ha comportato nella vita di ciascuno, occorre prendere provvedimenti per affrontare questa fase endemica, e far tesoro di quanto appreso negli ultimi anni. Occorre più che mai prevenzione per garantire la massima sicurezza nei luoghi maggiormente esposti, in particolare sui mezzi di trasporto che oggi tornano a riempirsi con l’avvio delle scuole. Come imprese dei servizi, vogliamo sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di non abbassare la guardia, sollecitare e incentivare pulizia e sanificazione come stili di vita necessari e da non abbandonare. Non sappiamo se mai ci saranno nuove emergenze ma siamo sicuri di sapere come limitare e prevenire i contagi per garantire serenità e sicurezza”.



Lo ha dichiarato Francesco Marrone, presidente UniFerr Confindustria – associazione delle imprese del cleaning in ambito ferroviario – vice presidente Confindustria Servizi Hcfs.