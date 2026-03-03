Coopservice a KEY 2026: intelligenza artificiale e digital twin per l’efficientamento energetico e la decarbonizzazione

Coopservice, uno dei principali operatori italiani nei servizi di facility management, porterà all’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, due nuove certificazioni per le attività di cleaning ospedaliero.

Tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico delle imprese, in particolare piccole e medie, e pubblica amministrazione, all’interno di un percorso di decarbonizzazione. Sono le proposte che Coopservice, uno dei principali operatori italiani nei servizi di facility management, porterà all’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, la kermesse di riferimento per la transizione energetica, in programma alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo. All’interno del proprio spazio (stand 300 – Padiglione A7), Coopservice presenterà un ecosistema di soluzioni integrate a 360 gradi, progettate per accelerare la decarbonizzazione di aziende, comparti industriali e patrimonio pubblico.

La proposta è concentrata sull’integrazione delle tecnologie più avanzate per ottimizzare i processi energetici: utilizzo di Digital Twin e sistemi di gestione BIM per la digitalizzazione degli asset e la manutenzione preventiva; sviluppo di impianti a idrogeno, cogenerazione e integrazione di energie rinnovabili; applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale, realtà aumentata e sistemi Internet of Things per il monitoraggio in tempo reale e la manutenzione predittiva.

La partecipazione a KEY 2026 è anche il riflesso di un percorso di sostenibilità consolidato negli anni e attestato dalle numerose certificazioni ambientali, sociali e di qualità ottenute. In questo contesto si colloca il recente ottenimento della conformità allo standard ISO 14067:2018 relativa alla valutazione dell’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita dei servizi di cleaning ospedaliero, che si aggiunge alla ISO 14064-1 aziendale.

Un risultato che rafforza la credibilità delle informazioni ESG fornite da Coopservice e supporta la definizione di politiche di riduzione della carbon footprint sempre più efficaci. Nei giorni scorsi, inoltre, Coopservice ha ottenuto la certificazione UNI EN 13549:2003 per la valutazione oggettiva e strutturata della qualità delle attività di pulizia e sanificazione in ambito sanitario. Un requisito premiante sempre più richiesto nei contratti pubblici e nel facility management, che si traduce nella garanzia di livelli di performance ottimali, oltre che in una migliore gestione e trasparenza dei contratti e delle verifiche grazie alla validazione fornita da un ente terzo. Coopservice vanta inoltre le attestazioni energetiche 50001 e 11352, oltre alla Gold Medal di Ecovadis.

“A KEY 2026 portiamo la nostra visione di un futuro in cui tecnologia e sostenibilità procedono di pari passo per accelerare la decarbonizzazione di imprese e territori. Grazie all’integrazione delle tecnologie siamo in grado di attuare una vera trasformazione degli asset dei clienti in chiave smart e predittiva – dichiara Daniele Mazzocchi, direttore operations di Coopservice – I risultati concreti che abbiamo ottenuto e rendicontato e l’impegno costante sulle certificazioni di qualità, sono un esempio di come Coopservice sia impegnata a gestire la qualità dei servizi in modo strutturato, riducendo la variabilità operativa e assicurando risultati costanti e conformi alle aspettative della committenza”.

Un modello per il territorio e la PA

In linea con le sfide del PNRR, Coopservice rivolge le proprie soluzioni anche all’edilizia residenziale, agli edifici pubblici, alle città sostenibili e alle comunità energetiche, proponendosi come player di riferimento per l’energy management, anche ricorrendo a strumenti come il Project Financing e il Partenariato Pubblico Privato, modelli virtuosi di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità a vantaggio della collettività e del sistema paese.

Obiettivo del Gruppo è costruire valore per gli stakeholder rafforzando il legame con le comunità e i territori attraverso un modello di business basato su qualità e verificabilità delle performance.

www.coopservice.it