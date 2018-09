Kärcher HV 1/1 Bp ,compatto, forte e senza fili

Il nuovo aspirapolvere portatile Kärcher HV 1/1 Bp alimentato a batteria unisce prestazioni potenti e libertà senza fili. Grazie al suo design compatto e leggero, la macchina può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni. L’aspirapolvere è disponibile in tre versioni; con accessori appropriati per ogni settore di utilizzo come quello commerciale, quello degli appalti di servizi e la semplice pulizia dell’auto.

La batteria agli ioni di litio (18 V) fornisce potenza all’HV 1/1 Bp per 20 minuti di lavoro. In modalità eco! aumenta l’efficienza e l’autonomia fino ad oltre 30 minuti, riducendo il rumore. Lo stato di carica può essere visualizzato sulla batteria in ogni momento. E grazie al nuovo caricatore rapido, bastano solo 60 minuti per caricarsi completamente. Rispetto ai modelli con cavo, l’utilizzo di un aspirapolvere senza fili consente di risparmiare fino al 25% del tempo. La macchina non ha più bisogno di essere scollegata e ricollegata per pulire una stanza diversa, aumentando l’efficienza. L’impiccio di avvolgere e srotolare il cavo è ora solo un ricordo del passato.

Un altro vantaggio: l’assenza del cavo riduce il rischio di inciampare. Grazie alla vasta gamma di accessori, la macchina è adatta a molti usi diversi. A seconda del target, gli accessori dell’HV 1/1 Bp comprendono una spazzola aspirante, una bocchetta per fessure, due tubi di aspirazione, un ugello per pavimento, una bocchetta per tappezzeria e una per la pulizia dell’auto, un tubo flessibile di aspirazione, una tracolla e una custodia. Grazie alla tracolla in dotazione HV 1/1 Bp è facilmente trasportabile anche durante le pause di lavoro ed è adatto a tutte le superfici delicate degli interni delle auto

