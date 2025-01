CNS migliora il proprio Rating ESGe

CNS (Consorzio Nazionale Servizi) migliora il proprio Rating ESGe, ottenendo da Cerved Rating Agency la categoria “AA”, con un punteggio di 76,5.

Il Rating ESGe (Environmental, Social, Governance, economic), è un giudizio che consente di valutare il livello di sostenibilità di un’azienda dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance. Nel 2022, CNS aveva ottenuto il rating “A” con un punteggio di 74,3. Nel 2023 c’è stato un miglioramento del posizionamento, collocandosi nella fascia Molto Alta. Solo il 2 per cento del campione ha raggiunto la categoria AA mentre ancora nessuna società è in possesso del riconoscimento AAA, il massimo della scala.

“È un risultato importante che premia un lavoro iniziato molti anni fa e portato avanti con determinazione perché siamo convinti che sia quella la strada per dare prospettive al consorzio e ai soci e avere un impatto positivo sulle comunità – dichiara Francesca Zarri, Direttrice Sostenibilità e Sviluppo Cooperativo CNS – Questo rating non è un punto d’arrivo, abbiamo tanto lavoro ancora da fare. Il team sostenibilità è già al lavoro per l’implementazione della nuova direttiva europea , un traguardo che richiede impegno costante e rigore ma che siamo determinati a raggiungere”.

Come negli anni precedenti, il consorzio è stato valutato positivamente per l’elevata percentuale di valore economico generato e redistribuito, superiore alla media del settore, generando un beneficio per fornitori, soci, dipendenti, comunità e territorio. Rappresentano un valore aggiunto anche le diverse certificazioni ottenute da CNS negli anni perchè permettono di definire, in maniera volontaria e con standard superiori agli obblighi di legge, obiettivi di miglioramento chiari e di garantire un controllo e un monitoraggio efficaci.

In merito alla gestione delle tematiche ambientali, CNS continua nel suo impegno per il basso impatto ambientale e la gestione responsabile delle risorse. Il Rating ESGe di Cerved Rating Agency rileva la continua riduzione dei consumi energetici ed emissivi rispetto al cluster di riferimento, e negli anni sono state riscontrate iniziative di efficientamento energetico e di innovazione dei servizi offerti. L’energia elettrica consumata dalla sede centrale di Bologna è coperta dalla produzione dell’impianto fotovoltaico e da energia prodotta con fonti rinnovabili. Il consorzio, dotato di un Sistema di gestione ambientale, della registrazione EMAS e della certificazione ISO 50001, sta progressivamente provvedendo a sostituire la propria flotta aziendale con mezzi a minor impatto ambientale.

Sulle tematiche sociali, CNS registra una performance molto alta, grazie all’impegno per la promozione del benessere, della conciliazione e delle pari opportunità. È infatti attivo un piano di welfare aziendale mentre nel corso del 2023 è stato rinnovato un percorso per il benessere psicofisico del personale. Altro punto di forza è rappresentato dalle politiche per la formazione, che riguardano anche tematiche di sostenibilità, che si estende fino alla filiera delle associate. È stata valutata positivamente anche l’iniziativa di realizzare un’indagine tra il personale in merito al clima aziendale e al benessere dei dipendenti in azienda.

In riferimento alla governance, a incidere positivamente sulla performance sono stati i presidi implementati su anticorruzione, antiriciclaggio e buona governance, attraverso la presenza del Modello 231/01, del Codice etico e della certificazione ISO 37001.

www.cnsonline.it