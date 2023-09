CNS e EcoVadis: accordo verso uno score di sostenibilità

Cns, Consorzio Nazionale Servizi, ha siglato un accordo quadro di durata triennale con EcoVadis, una primaria piattaforma internazionale in grado di fornire uno score di sostenibilità “riconosciuto” dalle stazioni appaltanti.

L’obiettivo di CNS è quello di coinvolgere nel percorso di valutazione tutti i soci (attualmente sono oltre 170 in tutta Italia) per arrivare ad integrare la sostenibilità nel modello di business dell’intera filiera consortile.

L’accordo con EcoVadis è all’interno dell’orientamento strategico del consorzio di avere un ruolo di Competence Center per i soci, per offrire servizi di sempre maggiore qualità, innovativi e utili per lo sviluppo delle attività. L’obiettivo dello score di sostenibilità e del suo monitoraggio continuo è un requisito che sarà sempre più determinante nelle gare, un vero e proprio fattore di competitività.

Nelle scorse settimane erano state annunciate importanti partnership internazionali sui servizi di accompagnamento ed ottenimento delle principali certificazioni aziendali, inserendo anche le più recenti certificazioni per l’inclusione e le pari opportunità (IS30415 e PDR 125), conservando condizioni economiche agevolate a vantaggio dei soci, e per il supporto per l’adeguamento ai servizi afferenti al whistleblowing, per le segnalazioni in materia di illeciti.

“La sostenibilità è un tema sempre più centrale nella nostra attività, un importante strumento di attenzione al futuro, un requisito strategico per l’evoluzione del mercato e per la partecipazione a gare – spiega Francesca Zarri, direttrice sostenibilità e sviluppo cooperativo di CNS – Ci impegniamo per la sostenibilità in modo concreto, rendicontando i risultati con un bilancio integrato, che redigiamo dal 2018, mentre il nostro primo bilancio di sostenibilità risale al 2007. Oggi vogliamo fare un passo in più, fornendo un supporto ai soci per la transizione di tutta la nostra filiera verso una logica di sostenibilità per vincere la grande sfida che abbiamo davanti, quella di fare impresa generando impatti positivi per i territori e le comunità”.

La partnership con EcoVadis è stata presentata ai soci nel corso di un webinar dedicato, con le testimonianze di Acea e Saipem che hanno portato la propria esperienza sui temi della sostenibilità.

