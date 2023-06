CMS Purus Innovation Award: ecco i finalisti

CMS Purus Innovation Award 2023 vanta una partecipazione record e i finalisti sono ben 18: la consegna dell’ambito premio avverrà il 19 settembre alla Marshall Haus.

Una giuria composta da esperti di alto profilo ha scelto i finalisti del PIA e nominato 18 proposte in sei categorie per la fase finale del CMS Purus Innovation Award di quest’anno. Il premio riflette l’innovazione nell’industria della pulizia, che dal 19 al 22 settembre 2023 si riunirà nuovamente nel quartiere fieristico per CMS Berlin. Gli espositori del CMS Berlin 2023 hanno presentato un numero record di 83 candidature per la prima fase di selezione del concorso, 18 in più rispetto al precedente CMS, che a causa della pandemia si è tenuto per l’ultima volta nel 2019.

Immediatamente prima dell’inizio della fiera, la giuria composta da nove membri sceglierà i vincitori in un secondo turno di votazione. Messe Berlin consegnerà l’ambito premio per l’innovazione la sera del 19 settembre in occasione dell’evento per espositori CMS presso la Marshall Haus. Durante il CMS Berlin una mostra speciale esporrà tutti i 18 prodotti nominati per la fase finale nel Padiglione 5.2. CMS Berlin si svolgerà dal 19 al 22 settembre 2023 nel quartiere fieristico di Berlino.

I 18 finalisti PIA

Grandi macchine

– ADLATUS Robotics GmbH sistema di spazzamento robotico completamente autonomo SR1300

– Gausium (Gaussian Robotics Holdings Limited) Scrubber 50 Pro

– Miele & Cie. KG PWM 509 Mopstar 90

Piccole macchine

– Hako GmbH Scrubmaster B5 ORB 430

– Nexaro GmbH Nexaro NR 1500

– TG hyLIFT GmbH hyCLEANER solarROBOT compact

Attrezzature

– Unger Germany GmbH nLITE PowerPad

– VERMOP Salmon GmbH UNIVERSAL One

– Wecovi GmbH BubbleFlush

Igiene dei bagni

– Tork – Essity Professional Hygiene GmbH Distributori sostenibili Tork

– Kimberly-Clark GmbH Kimberly-Clark™ Professional™ ICON™ raccolta dispenser e servizio di riciclo RightCycle™

– WEPA Professional GmbH Black Satino GreenGrow

Strumenti e sistemi digitali

– Nexaro GmbH Nexaro HUB

– Soobr AG Soobr Smart Cleaning SaaS

– TAQT sas TaqtOne

Prodotti per la pulizia

– Alfred Kärcher SE & Co.KG PressurePro detergente attivo naturale, alcalino RM 82N

– DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA ECOLUTION FOROL FLOOR

– Tana-Chemie GmbH Sistema di dosaggio a intermittenza

‘rationell reinigen – Gebäudedienste’, è il media partner del Premio.