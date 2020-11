Carbon Footprint nel Cleaning e certificazione ISO 14067: webinar gratuito

“Dichiarare la CO2: Carbon Footprint nel cleaning e certificazione ISO 14067 per valorizzare la propria offerta di prodotti o servizi in chiave climatica”

Giovedì 26 novembre

ore 10:30

Obiettivi del webinar Carbon Footprint di Prodotto

Il webinar gratuito organizzato da Punto 3 in collaborazione con GSA News media partner, spiegherà come funziona la certificazione ISO 14067 – Carbon Footprint, simulerà con casi pratici quali sono gli step da seguire per ottenerla, rispondendo alle domande dei partecipanti. La durata del webinar è di circa un’ora, a seconda delle domande che verranno poste ai relatori.

Destinatari

Riservato a: Imprese di servizi, produttori e distributori del settore del cleaning.

Contenuti del webinar Carbon Footprint di Prodotto

Il contesto del Green Cleaning: il mercato di riferimento e i nuovi CAM di prossima pubblicazione

Perché valorizzare la propria offerta di servizi e prodotti attraverso la dichiarazione dell’impronta di CO2?

Lo standard UNI EN ISO14067:2018 – CFP e l’approccio sistematico

Il percorso di audit di parte terza

Esempio di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) per un servizio

Esempio di Carbon Footprint di Prodotto (CFP) per un prodotto

Come si comunica la Carbon Footprint di Prodotto (CFP)?

Lo stato dell’arte: diffusione di EPD e di CFP nel settore cleaningoggi

Domande dai partecipanti

