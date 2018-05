Bollino di qualità per le mense scolastiche bio

Arriva il bollino di qualità per le mense bio a scuola. E’ un marchio (oro e argento) volontario che premia chi riduce lo spreco alimentare e l’impatto ambientale. Lo prevede il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del ministero delle Politiche agricole, che definisce i criteri ed i requisiti delle mense scolastiche biologiche.

Il marchio di qualità sarà oro se la percentuale di ingredienti da agricoltura e allevamenti in mare e in stalla provengono da aziende biologiche almeno nel 50% dei casi; frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine devono toccare il 90%, mentre uova, yogurt e succhi di frutta devono arrivare al 100%.

Si avrà invece marchio argento se la quota bio per prodotti lattiero-caseari, carne e pesce raggiunge il 30%, frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine il 70% mentre per uova, yogurt e succhi di frutta la percentuale dovrà comunque raggiungere il 100%. I criteri di classificazione, precisa il Mipaaf, sono stati individuati e concordati con Miur, regioni e comuni.

Come incentivo alla green economy, sono previsti nei bandi di gara premialità per chi riduce lo spreco alimentare e l’impatto ambientale. Premiate, ad esempio, la freschezza delle produzioni locali, con fornitori in un raggio massimo di 150 km. E l’impegno a recuperare i prodotti non somministrati destinandoli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di cibo.