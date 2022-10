Bayer Environmental Science Professional venduta a Cinven

Bayer comunica di avere completato la vendita della sua divisione Environmental Science Professional alla società internazionale di private equity Cinven dopo l’accordo sottoscritto dalle due società a marzo. Il prezzo di acquisto della divisione, che nel 2021 ha generato vendite per circa 600 milioni di euro, è pari a 2,6 miliardi di dollari USA (2,6 miliardi di Euro).

Il business ceduto, che continuerà a operare come società indipendente sotto il nome di Envu, è un leader globale che offre soluzioni per il controllo di parassiti, malattie ed erbe infestanti in ambiti non agricoli, come il controllo dei vettori, la gestione professionale dei parassiti, la gestione della vegetazione, la silvicoltura, i tappeti erbosi e le piante ornamentali. L’azienda ha la sua sede principale a Cary, in Carolina del Nord, Stati Uniti, e opera in più di 100 Paesi. Quasi 900 dipendenti in totale saranno trasferiti da Bayer a Envu.

Informazioni su Envu

Envu è stata fondata nel 2022, è una nuova società costruita sulla pluriennale esperienza di Bayer e persegue come scopo principale quello di promuovere ambienti salutari per ogni persona e in ogni luogo. Per ciascuno dei suoi settori commerciali, Envu è specializzata in prodotti chimici e non solo, e collabora con i clienti per sviluppare soluzioni innovative che siano efficaci sia oggi che in futuro. Il portafoglio di Envu comprende più di 180 marchi noti e comprovati.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web di Envu.