Assegnati da AFIDAMP i premi Senior Member e Best Member

Afidamp ha premiato a Milano a Rho Fiera, in occasione di ISSA PULIRE 2023, i soci che si sono contraddistinti per la fedeltà all’associazione e per il maggiore impegno.

Il premio Senior Member è stato attribuito alle aziende associate da 35 anni in modo continuativo svolgendo negli anni un ruolo determinante per il sostegno all’associazione e permettendone la crescita e lo sviluppo.

Il premio Best Member è invece stato assegnato a chi si è distinto nel corso dell’ultimo biennio per il proprio impegno all’interno dell’associazione, partecipando attivamente allo sviluppo operativo di progetti e proposte a favore della crescita del settore e del ruolo di AFIDAMP come referente tecnico a livello istituzionale.

La cerimonia è stata l’occasione per assegnare uno speciale riconoscimento pubblico a Giulio Guizzi per l’impegno, l’energia e la passione con cui svolge, sempre e instancabilmente, il suo ruolo di AFIDAMP Ambassador nel perseguimento della mission dell’associazione tesa alla diffusione della cultura del pulito e della promozione del settore in Italia e all’estero.

A consegnare i premi sono stati il Presidente di AFIDAMP Giuseppe Riello e il Direttore Stefania Verrienti alla presenza di una sala gremita di associati che hanno vissuto con emozione questo momento della vita associativa.

Il premio Senior Member è stato conferito alle aziende FALPI (ha ritirato il premio Andrea Loro Piana), LINDHAUS (ha ritirato il premio Michele Massaro), TTS Cleaning (hanno ritirato il premio Denis Scapin e Carla Zorzo), ORMA (ha ritirato il premio Francesco Paolo Mangogna), POLI Motoscope (ha ritirato il premio Dante Rossetti) e SYNCLEAN (ha ritirato il premio Edoardo Savoldi).

Il premio Best Member per il biennio 2022-2023 è stato assegnato alle aziende che hanno dimostrato maggiore impegno, disponibilità e proattività nella vita associativa. A ricevere il prestigioso riconoscimento ben quattro aziende: DIVERSEY (hanno ritirato il premio Michele Guida e Simone Coccato), KEMIKA (ha ritirato il premio Matteo Marino), GHIBLI & WIRBEL (ha ritirato il premio Luca Pedrotti) e FIMAP (ha ritirato il premio Giancarlo Ruffo).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore di AFIDAMP, Stefania Verrienti, che ha colto l’occasione per sottolineare il valore della coesione che, tra soci AFIDAMP, regna sovrana a supporto di uno spirito di squadra che è al di sopra della, pur sana, competizione tra le singole realtà a favore della tutela delle aziende associate, dello sviluppo del settore e per il ruolo di rappresentanza della categoria.