Aperte le iscrizioni agli European Cleaning & Hygiene Awards 2025

Le iscrizioni agli European Cleaning & Hygiene Awards 2025 sono ufficialmente aperte: l’ottava edizione si terrà nella capitale scozzese, Edimburgo, giovedì 2 ottobre 2025. GSA è media partner per l’Italia. Ecco le novità.

In occasione dell’ottava edizione di questo prestigioso evento paneuropeo, gli organizzatori invitano i fornitori di servizi, i produttori, i distributori e i privati a presentare le loro candidature per avere la possibilità di essere riconosciuti per il loro contributo al settore. Quest’anno, gli organizzatori hanno introdotto due nuovissime categorie – International Expansion e Best Company to Work For – garantendo una celebrazione ancora più completa dell’innovazione, dell’eccellenza e del progresso nel settore della pulizia e dell’igiene.

La categoria Espansione internazionale premierà le aziende che hanno accresciuto con successo la loro presenza geografica nell’ultimo anno, evidenziando le loro strategie per l’ingresso nel mercato, l’adattamento locale e la crescita sostenuta nei mercati globali. Il premio Best Company to Work For sarà assegnato alle aziende che hanno saputo costruire un ambiente di lavoro stimolante e gratificante per i propri dipendenti.

Oltre alle due nuove categorie, il premio Best Use of Smart Solutions è stato rinominato Digital Transformation, che riconosce le aziende che hanno sfruttato con successo la tecnologia per migliorare l’esperienza del cliente e guidare l’innovazione. Il premio Sostenibilità – Best Practice sarà ancora una volta suddiviso per premiare sia i fornitori di servizi che i produttori.

Le categorie 2025 sono:

Espansione internazionale (novità per il 2025)

Trasformazione digitale (precedentemente Best Use of Smart Solutions)

Investimenti in formazione e sviluppo delle persone

Eccellenza nelle partnership cliente/appaltatore

Sostenibilità – Best Practice (Service Provider)

Sostenibilità – Best Practice (Produttore)

Impegno per la diversità nella forza lavoro

La migliore iniziativa per far conoscere il settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio Stella Nascente

La migliore azienda per cui lavorare (novità per il 2025)

La cerimonia di premiazione del 2025 promette di essere una notte da ricordare, sullo sfondo mozzafiato del National Museum of Scotland. Con il suo ricco patrimonio culturale, Edimburgo offre la cornice perfetta per una serata che celebrerà i successi del settore della pulizia e dell’igiene e offrirà agli ospiti un assaggio della tradizionale ospitalità scozzese. Michelle Marshall, redattrice dell ‘European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Vogliamo conoscere tutte le vostre storie di successo degli ultimi 12 mesi. Dalle innovazioni di prodotto e dagli impegni sostenibili, alla promozione della diversità e dell’avanzamento di carriera, è il momento di condividere i più grandi successi con i nostri giudici. Ogni anno rimaniamo enormemente colpiti dalla qualità delle candidature in tutta Europa e non vediamo l’ora di leggere presto tutte le nomination del 2025”.

Come partecipare

Le iscrizioni sono ora aperte a fornitori di servizi, produttori, distributori in tutta Europa . Le aziende sono invitati a presentare le loro candidature per i premi attraverso il sito ufficiale. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 aprile 2025.

Segui i premi

Rimani aggiornato su tutte le ultime notizie visitando il sito ufficiale dei premi all’indirizzo www.echawards.com e segui i premi sui social media. Unisciti alla conversazione su X (ex Twitter) utilizzando l’hashtag #ECHA2025 o segui la pagina LinkedIn di European Cleaning Journal per aggiornamenti, suggerimenti e altro ancora.