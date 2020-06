ANID e “Il Pest Control ai tempi del Covid-19″

A.N.I.D. anche quest’anno ha aderito alla ricorrenza del World Pest Day, che si celebra il 6 giugno, organizzando un importante webinar, dal titolo “Il Pest Control ai tempi del Covid-19”. La conferenza ha visto un tavolo dei relatori di altissimo livello, con interventi mirati ad approfondire tecnologie, prassi, dati, anche alla luce della attuale situazione pandemica, sul controllo degli infestanti e sulla tutela ambientale.

Introdotto da Davide Di Domenico, moderatore dell’evento, ha aperto la sessione il Presidente di A.N.I.D., Marco Benedetti, che ha sottolineato l’importanza strategica e l’impegno enorme, per la salvaguardia della salute dei cittadini in periodo Covid-19, degli operatori del Pest Management ed il ruolo dell’associazione sia nel monitoraggio delle attività illecite che sono nate sfruttando la crisi legata al Coronavirus, sia nel supporto alle aziende e professionisti del settore.

A seguire, il saluto di Henry Mott, presidente di CEPA, che ha ringraziato A.N.I.D. per il lavoro che sta svolgendo e come sia importante e doveroso riconoscere l’impegno in tutto il mondo degli operatori della disinfestazione e disinfezione, e i risultati raggiunti da CEPA e A.N.I.D. per il riconoscimento formale della professionalità degli operatori del Pest Control. A chiusura dei saluti istituzionali, l’intervento di Biagio Naviglio, Presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, che si è complimentato per l’alto livello degli interventi e dell’organizzazione della conferenza, oltre ad auspicare e proporre una collaborazione tra l’Ordine e A.N.I.D.

Francesca Ramaioli (Ministero della Salute), ha parlato delle procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e di abbigliamento, che tanto hanno modificato la nostra quotidianità, seguito da Pasquale Trematerra (Università del Molise), con l’intervento dal titolo: “Ricerca scientifica e gestione degli infestanti in ambienti urbanizzati”. Ha poi dato il suo contributo a questo importante incontro Beniamino Caputo (Università della Sapienza, Roma) con una dissertazione dal titolo “Le zanzare non rispettano la quarantena”. Dino Scaravelli (Università di Bologna), ha parlato della riorganizzazione delle colonie di roditori e gruppi di uccelli durante il lockdown e Stefano Turillazzi (Università di Firenze) ha chiuso gli interventi scientifici, con una relazione sulle virtù delle vespe sociali. I saluti finali del Presidente Marco Benedetti hanno concluso la conferenza, che ha riscosso un notevole successo, visto l’alto numero di partecipanti online.

https://www.disinfestazione.org/