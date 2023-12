Amsterdam Innovation Award, il 29 gennaio termine ultimo per candidarsi

Amsterdam Innovation Award è un premio che viene assegnato al prodotto, servizio o soluzione più innovativo nel settore della pulizia e dell’igiene in quattro diverse categorie.

Tutti gli espositori di Interclean Amsterdam possono competere per vincere uno di questi prestigiosi premi. Una giuria internazionale seleziona dodici candidati che saranno invitati ad Amsterdam nel marzo 2024 per presentare le loro innovazioni alla giuria. Tra questi 12 candidati verranno scelti 4 vincitori di categoria e un vincitore assoluto. Inoltre, sono previsti il ​​Visitors’ Choice Award e il Cleaners’ Choice Award.

Tutti i vincitori saranno annunciati durante il Keynote opening di Interclean Amsterdam 2024 il 14 maggio. Nell’ Innovation LAB situato nel padiglione 13, tutti i prodotti saranno esposti affinché tutti i visitatori possano vederli. Ma non solo: questi candidati riceveranno una copertura mediatica globale attraverso i canali social, il sito web, la posta e i comunicati stampa di Interclean. Tutte le iscrizioni faranno parte dello speciale percorso di innovazione “We Innovate”.

Categorie

Interclean Amsterdam sta introducendo una nuova serie di categorie per l’Amsterdam Innovation Award, sostituendo le 4 categorie esistenti incentrate solo sul prodotto. Gli espositori possono inserire le loro innovazioni in quattro categorie specifiche. Le nuove categorie si concentreranno sull’impatto che hanno sul settore i prodotti e le soluzioni innovative inserite. Ogni innovazione può essere inserita in un massimo di 2 categorie. Per ogni iscrizione verrà addebitato un piccolo contributo di € 150,00 (IVA esclusa). Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Sostenibilità e ambiente

Per quelle innovazioni che si concentrano sulla responsabilità sociale delle imprese, sulla sostenibilità e/o su miglioramenti rispettosi dell’ambiente, come la riduzione dei rifiuti, l’utilizzo di risorse biodegradabili o prodotti o soluzioni che riducono l’impronta ecologica del prodotto/soluzione o anche dell’industria stessa.

Tecnologie intelligenti e digitalizzazione

Comprendono tutte le nuove tecnologie digitali e intelligenti che entrano nel settore, dagli strumenti di pianificazione, pulizia automatizzata e/o autonoma, IoT, monitoraggio e gestione remota, software e tutto il resto.

Forza lavoro ed ergonomia

Per le innovazioni incentrate sul miglioramento dell’esperienza degli addetti alle pulizie, che rendono il loro lavoro più semplice, più sicuro e migliore. Si pensi alla formazione e all’istruzione, ai miglioramenti o alle soluzioni ergonomiche, ma in questa categoria possono essere inserite anche le innovazioni incentrate sull’aumento dell’efficienza o della produttività.

Igiene e salute

Prodotti e soluzioni che aumentano l’igiene e la pulizia (personale) per un ambiente più sicuro e sano in un’ampia gamma di contesti. Comprende anche i prodotti sviluppati per mantenere al 100% l’attrattiva dei locali.

Criteri di selezione

Le candidature vengono giudicate in base a quattro criteri:

Impatto

Idoneità alla categoria

Livello di preparazione tecnologica

Livello di preparazione al mercato

Praticità

Facilità d’uso

Ergonomia utente

Pericolo per la salute degli utenti o degli astanti

Sostenibilità

Circolarità/CtC

Obiettivi SDG

(Eco)etichette o certificazioni

Redditività

ROI (risparmio sui costi per l’utente finale)

Potenziale utente finale

Accettazione del mercato

https://www.intercleanshow.com/amsterdam/innovations