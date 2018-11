Allegrini a Equiphotel18

Da domenica 11 a giovedì 15 novembre, Allegrini è presente alla fiera EquipHotel18, il punto di incontro in Europa per i professionisti dell’hospitality. Tra oltre 1.600 espositori che metteranno in mostra nuovi prodotti e servizi per l’hotellerie, Allegrini rappresenta il nostro Paese e il Made in Italy nel suo settore di riferimento, in quanto l’unico espositore italiano nel padiglione dedicato alla detergenza e all’igiene professionale.

La presenza dell’azienda si estende poi anche nell’area della fiera destinata agli amenities, dove sarà possibile visitare lo stand della Business Unit Cosmetica di Allegrini S.p.A.Entrambe le divisioni aziendali saranno inoltre sotto i riflettori dei visitatori: il sofisticato sistema di diluzione FMX, un’innovativa tecnologia pluri-brevettata in grado di diluire fino a 12 detergenti nata all’interno del progetto TOPFormula+, è stato selezionato come “Innovazione influente” all’interno della competizione INNOV18. Sarà quindi possibile trovare un totem dedicato al diluitore presso l’Innovation Pole (padiglione 7.2) .

Selezionata anch’essa come “Innovazione influente”, la linea cortesia Hemp Care a base di Olio di Canapa italiana Bio sarà presentata come un’esperienza esclusiva per gli ospiti delle migliori camere d’albergo.Nel parco delle esposizioni più grande nel cuore di Parigi, Allegrini punterà pertanto a valorizzare l’eccellenza, l’innovazione Made in Italy e il servizio completo, quali elementi di distinzione dell’azienda nell’ampio panorama dei partner per l’ospitalità.

Paris Expo Porte de Versailles, padiglione 4 stand B043 e (Allegrini Detergenza) e stand G051 (Allegrini Amenities).

www.allegrini.com