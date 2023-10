Allarme cimici dei letti in Francia

Allarme cimici in Francia: entro fine anno un progetto di legge per combatterle.

Le bed bugs infestano non solo le camere da letto, ma nelle ultime settimane la presenza di cimici è stata segnalata un pò dovunque: nei cinema, nei treni ad alta velocità, nella metropolitana di Parigi e nella sala d’attesa dell’aeroporto di Roissy.

L’allarme sulle cimici scattata in Francia ha già superato i confini nazionali, alimentando timori all’estero, con i media stranieri che hanno espresso preoccupazione a pochi mesi dalle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Renaissance, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato il 3 ottobre scorso che entro la fine dell’anno presenterà un progetto di legge per combattere l’invasione di Cimex lectularius, che è ormai considerata un potenziale problema di salute pubblica.

Ricordiamo che le punture delle cimici dei letti non costituiscono un effettivo pericolo per la salute fisica, salvo in caso di particolari allergie. Il tipo più comune di lesione è rappresentato da un’eruzione cutanea con ferite piatte e localizzate di colore rosso. Generalmente sono molto pruriginose, a volte la lesione può gonfiarsi o dare luogo a vere e proprie piaghe.

Se pensiamo che solo nel quinquennio 2017-2022 questo fastidiosissimo insetto è costato ai francesi la bellezza di 230 milioni (rapporto Anses) e che adesso la situazione è ulteriormente precipitata, capiamo bene perché oltralpe la cimice venga considerata un vero e proprio flagello non solo per le singole strutture colpite, ma più in generale per l’economia e la salute pubblica.