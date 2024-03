Al CNS la gestione di mensa e bar della Biblioteca Centrale Nazionale di Roma

CNS, Consorzio Nazionale Servizi, si è aggiudicato la gara della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, per la gestione di mensa, bar, distributori automatici di bevande e alimenti e servizi di catering in occasione di eventi. Mensa e bar sono aperti anche a clientela esterna.

Si tratta di una nuova aggiudicazione, per una durata di tre anni, nell’ambito dei servizi di ristorazione per il settore culturale, di importanza strategica per il Consorzio. L’appalto sarà eseguito da Cosec, cooperativa associata a CNS, specializzata nella ristorazione collettiva.

Per la gestione dell’appalto sarà utilizzata OFM green, una piattaforma di CNS che consente di ridurre l’impatto ambientale e il consumo di risorse attraverso il monitoraggio costante delle attività e l’aumento dell’efficienza. La riduzione dell’impatto ambientale è uno degli elementi qualificanti dell’offerta, così come l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche e innovazioni di processo. Per l’esecuzione dell’appalto sono previsti anche percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.