AIISA celebra il suo 20° Anniversario

AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) festeggia il suo ventesimo anniversario. In occasione di questo traguardo significativo, ha sottoposto il suo marchio a un restyling che riflette la sua capacità di evolversi nel corso degli anni, mantenendo al contempo un saldo legame con la sua ricca storia e esperienza.

Il messaggio fondamentale del marchio rimane immutato, ma si presenta ora in forme più essenziali, pulite e minimali. Questo restyling simbolizza l’evoluzione continua dell’Associazione, evidenziando il suo impegno costante nel campo dell’igiene aeraulica e della sanitizzazione ambientale. In una rappresentazione metaforica della maturità raggiunta, tutte le lettere del marchio sono state elevate in maiuscolo, conferendo un impatto visivo più forte al brand.

Dai suoi primi passi nel 2004, AIISA ha svolto un ruolo pionieristico nella definizione delle procedure per una corretta pulizia degli impianti HVAC, sempre orientata alla tutela della salute degli occupanti. Vent’anni dopo, l’Associazione si è affermata come punto di riferimento nell’ambito dell’igiene aeraulica in Italia, mantenendo salda la volontà di operare ai massimi livelli professionali.

Il successo di AIISA è attribuibile in gran parte ai suoi Soci, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’Associazione. L’impegno nel seguire le procedure collaudate del Protocollo Operativo e i principi etici del Codice Etico di AIISA hanno consolidato la reputazione dell’Associazione nel corso degli anni.

Il ventesimo anniversario sarà celebrato durante il consueto appuntamento ANAM,

l’Annual Meeting di AIISA, nella sua quindicesima edizione che si terrà a Roma il 24 maggio prossimo. Tutti i Soci saranno presenti per festeggiare la creazione di una comunità di professionisti che, con il loro impegno, hanno reso l’igiene aeraulica una specializzazione di grande rilevanza.

L’invito è esteso a tutte le aziende e i professionisti interessati ad accedere al mondo di AIISA, scoprendo le procedure operative e i principi che guidano l’Associazione.

