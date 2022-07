Afidamp ricorda Gianfranco Bonotto Senior, fondatore della Tre Colli

Si è spento serenamente all’età di 88 anni, Gianfranco Bonotto fondatore della Tre Colli di Sommacampagna azienda produttrice di spazzole ed eccellenza nel settore del Cleaning.

Figura di grande rilievo per il mondo industriale e per il nostro settore, lo ricordiamo per le sue capacità imprenditoriali, per la grande passione nel lavoro e per l’aver saputo trasmettere ai suoi figli, Gianfranco Jr e Giulia, altrettanto entusiasmo e determinazione.

Grazie a lui la Tre Colli, azienda associata storica di AFIDAMP, ha creduto nei valori e nell’efficacia delle attività associative fin dal 1984, ed è stata premiata nel 2019 come Senior Member AFIDAMP continuando ad offrire il proprio supporto concreto grazie a Gianfranco Bonotto Jr, membro attivo del Consiglio Direttivo dal 2008.

Tutta Afidamp si stringe alla famiglia Bonotto e ai dipendenti esprimendo il suo più sincero cordoglio per la scomparsa di uno dei padri pionieri dell’Associazione.

Anche GSA vuole manifestare la sua vicinanza alla famiglia per la grave perdita.