AFIDAMP lancia il marchio Italian Alliance for Cleaning Excellence

AFIDAMP annuncia la nascita di Italian Alliance for Cleaning Excellence, il nuovo marchio di qualità certificata per rendere immediatamente riconoscibile sui mercati internazionali l’eccellenza delle imprese italiane del comparto.

Si tratta di un’iniziativa pensata per offrire al mercato uno strumento chiaro e autorevole per identificare l’eccellenza italiana in un settore sempre più competitivo e globalizzato. In un contesto caratterizzato da pressioni sui prezzi, concorrenza extra-UE e crescente complessità normativa, Italian Alliance for Cleaning Excellence nasce per dare visibilità alle imprese che investono realmente in ricerca e sviluppo, qualità, sostenibilità e conformità regolatoria. Il marchio non certifica i prodotti, ma l’intera azienda, superando la logica del semplice “Made in Italy” e introducendo un modello di valutazione basato su criteri oggettivi, misurabili e verificati da un ente terzo accreditato.

Un marchio che tutela e rafforza il sistema produttivo italiano

In un mercato sempre più affollato da prodotti a basso costo, spesso non allineati agli standard qualitativi e normativi europei, disporre di un sistema credibile che consenta di riconoscere le imprese che investono realmente in ricerca, sviluppo, sostenibilità e conformità regolatoria. Il marchio si fonda su un Documento Tecnico predisposto da AFIDAMP che definisce 20 criteri di valutazione – industriali, organizzativi, innovativi e di sostenibilità – di cui 17 principali e 3 con punteggio premiale. Per ottenere la certificazione è necessario raggiungere un punteggio pari o superiore al 60%. Possono accedere al percorso i produttori italiani di macchine, attrezzature, detergenti, articoli tessili, consumabili e sistemi per ambienti professionali, con sede legale, amministrativa e produttiva in Italia e con almeno il 51% del fatturato cleaning generato da prodotti realizzati sul territorio nazionale.

Una risposta concreta alle nuove dinamiche competitive

L’iniziativa nasce come risposta strutturata a un contesto competitivo che crea squilibri sul piano normativo e industriale. Il mercato globale del cleaning professionale è infatti sempre più popolato da prodotti che non sempre garantiscono standard qualitativi e regolatori adeguati, con effetti distorsivi sulla concorrenza e potenziali rischi per la sicurezza e l’affidabilità delle forniture.

“Proprio per contrastare questa tendenza e per dare valore a quanto le imprese del nostro settore costruiscono ogni giorno – commenta Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP– AFIDAMP ha creato il Marchio. Con Italian Alliance For Cleaning Excellence non proponiamo un semplice strumento di visibilità, ma l’adesione a un sistema certificato che attesta l’eccellenza aziendale. L’autorizzazione all’utilizzo del Marchio rappresenta un elemento distintivo immediato: consente alle imprese di presentarsi sui mercati internazionali come realtà conformi a standard elevati e verificati, rafforzando credibilità, affidabilità e competitività della produzione italiana”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso strategico dell’Associazione volto a trasformare le esigenze delle imprese in progetti concreti di sostegno alla competitività e all’internazionalizzazione.

Un progetto che guarda al futuro del settore

Oltre alla certificazione, Italian Alliance for Cleaning Excellence prevede un programma strutturato di valorizzazione delle aziende aderenti attraverso attività di comunicazione dedicate, materiali istituzionali, campagne promozionali, momenti di networking e un portale dedicato alle imprese certificate. L’obiettivo è creare una comunità riconoscibile di imprese virtuose, capaci di rappresentare nel mondo il meglio della produzione italiana nel cleaning professionale.