Anatomia del codice è il titolo dei tre appuntamenti organizzati da ALE, Associazione Lombarda Economi Provveditori della Sanità con il contributo della Fondazione Scuola Nazionale Servizi per analizzare il nuovo Codice degli appalti.



La prima delle tre giornate è prevista il 30 giugno prossimo dalle ore 9.30 alle 17, le altre date sono il 7 Luglio e il 22 Settembre sempre presso il Policlinico di Milano, Aula Milani. Per chi non potesse partecipare in presenza, è prevista la possibilità di collegarsi da remoto.

Il sotto e il sopra soglia, la nuova impostazione del Codice sono solo alcuni degli argomenti che si andranno ad approfondire con Piero Fidanza, Vittorio Miniero, Marcello Faviere e altri ospiti.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA



👉 Cliccare qui per iscrizione: bit.ly/adc-ale



Anatomia del Codice è realizzato grazie al contributo di Esaote e Markas.