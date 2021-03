Un nuovo traguardo per Polti

Un importante risultato raggiunto in tema di disinfezione, che premia l’expertise di Polti nel mondo del vapore e della sanificazione: recenti test eseguiti dall’azienda hanno dimostrato che i prodotti della linea professionale Polti Sani System, Polti Vaporetto MV e i modelli per ambito domestico Polti Vaporetto Pro sono dei Dispositivi di Disinfezione a Vapore (DDV) conformi alla norma francese AFNOR NF T72-110 – ambito medicale, per il loro effetto battericida, sporicida, fungicida, levuricida e virucida, incluso il virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid-19.

La disinfezione con i prodotti Polti individuati come DDV è efficace ad ampio spettro su batteri, funghi, lieviti, spore, germi e virus, anche contro il Virus SARS-CoV-2, causa della malattia Covid-19. Una tipologia di disinfezione dalle caratteristiche ottimali perché conseguita rispettando l’ambiente, in modo naturale, contrariamente a quanto accade con i disinfettanti chimici.

Non solo. La disinfezione con i prodotti Polti individuati come DDV è facile e rapida, sia in fase di erogazione che di asciugatura: i test sono stati eseguiti con una velocità di passaggio sulla superficie di 10 cm/secondo, e le superfici si asciugano spontaneamente. Una sequenza ripetibile frequentemente senza complicazioni e senza attesa, anche in presenza di persone e animali. Può inoltre essere fatta su qualsiasi superficie e tessuto, anche sugli oggetti a geometria complessa, negli angoli più difficili da raggiungere.