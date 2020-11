Site Safety Guide Tork® la guida per il settore industriale e manifatturiero in materia di igiene e sicurezza

Essity, azienda globale nei settori dell’igiene e della salute e produttore globale di Tork, ha pubblicato la Tork Site Safety Guide for Manufacturing.

La guida, prendendo spunto dall’esperienza diretta di Essity, offre approfondimenti per affrontare la pandemia: un prezioso caso di studio per altri produttori, che possono su queste basi sviluppare la propria strategia per la ripresa delle attività. Un lavoro realizzato con un approccio globale, con la collaborazione di sindacati, enti industriali e funzionari della sanità pubblica, progettato per mitigare la diffusione delle infezioni e mantenere il più possibile al sicuro gli operatori, i lavoratori e i clienti.

Le procedure descritte nella guida delineano le strategie per esercitare efficacemente il distanziamento fisico all’interno di un ambiente di produzione, indicano come muoversi in aree ad alto flusso di persone e come ottenere il rispetto dei protocolli di igiene e di pulizia delle superfici. Fornisce inoltre le informazioni basilari su Covid-19 da distribuire ai dipendenti, ad esempio sui sintomi, sull’importanza dell’igiene delle mani e dei più adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

“Le precauzioni di sicurezza che abbiamo adottato nelle nostre strutture – spiega Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale di Essity, Professional Hygiene – sono state introdotte per proteggere e mantenere il benessere dei nostri dipendenti. L’implementazione di questi rigorosi protocolli ci consente di continuare a produrre materiali e prodotti fondamentali per l’igiene delle persone in tutto il mondo, compresi gli operatori sanitari, e senza interruzioni. Crediamo che altri produttori, i nostri colleghi e I clienti, possano trarre vantaggio dalla nostra esperienza e ci auguriamo che queste possano aiutare a mantenere gli ambienti di lavoro sicuri sulla via della ripresa.”

Il comparto industriale svolge un ruolo fondamentale nella stabilizzazione e nel mantenimento delle catene di approvvigionamento. Così come le Facility assicurano i nuovi standard igienici richiesti in tutto il mondo e costituiscono un elemento centrale per assicurare le migliori pratiche e attuare misure preventive per rallentare la diffusione dell’infezione.

Per scaricare la Tork Site Safety Guide for Manufacturing https://www.tork.it/igiene/buona-igiene/tork-clean-care/produzione-e-manutenzione/

Fonte: Comunicato stampa